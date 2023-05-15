У соцмережі Кирило написав куплет з пісні "Я так хочу" гурту "Океан Ельзи". До допису прикріпив світлину свого сина Леона, якому виповнилося 4 роки, передає 24 Канал.

Дивіться також "Мені заплатили за три дні брехні": акторка дубляжу Сергеєва озвучила справжні думки Симоньян

Росіянин Кирило Сафонов привітав сина українською мовою

У повідомленні Кирила можна прочитати: "Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів / Так все дивлюсь за тобою, що й не мушу казати слів / Так сумую за тобою, як за волею в клітці птах / І чекаю, і не знаю, чи ж то правда в твоїх очах".

Кирило Сафонов заговорив українською / Скриншот допису

Як відомо, російський актор засуджує кремлівський режим, і говорить, що для нього нормально спілкуватися одразу багатьма мовами, зокрема, російською, українською та мовою іврит. "Якщо у вас із цим проблеми – ви можете тихо-мирно грюкнути дверима на прощання", – зазначив він.

У коментарях українці подякували актору за його позицію: "Людина написала українською мовою. Дійсно приємно", "Вау, як круто. Дякую за підтримку". А росіяни бісяться, коментуючи: "Ну що ж. Росії більше для вас не існує".

З іншої сторони, українці вважають таку підтримку лицемірною: "Не шукайте підтримку там, де її немає, він мовчить про бойові дії в Україні", "Просто викласти пост з рядками з української пісні – це не підтримка, люди, відкрийте свої очі, зніміть рожеві окуляри".

Що відомо про позицію Кирила Сафонова щодо війни

У 2017 році Сафонов мав намір відвідати Україну, проте його затримали в аеропорту Одеси. Актору не дозволили покинути термінал, тож йому довелося повернутися до Росії.

Зауважте, 24 лютого Кирило Сафонов опублікував відео на своїй сторінці в інстаграмі, де поділився уривком з балету "Лебедине озеро", який в СРСР та Росії став символом початку труднощів. Крім того, зірка серіалу "Тетянин день" написав пост, у якому закликав припинити війну. Також відомо, що під час війни Сафонов разом з дружиною Олександрою Савельєвою та сином Леоном емігрував до Ізраїлю, де він має своє житло.

Кирило Сафонов – російський та ізраїльський актор театру, кіно і дубляжу. Знімався у таких фільмах та серіалах: