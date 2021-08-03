Кит Харингтон рассказал, что он принял решение сделать перерыв после "Игры с престолов" чтобы сосредоточиться на себе. Как сообщает The Hollywood Reporter, актер считает, что в связи с тем, что сериал был очень насильственным, интенсивным и эмоциональным – это все стало причиной трудностей с психическим здоровьем Кита.

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Сериал "Игра престолов" заполонил сердца многих зрителей со всех уголков мира. Кит Харингтон выполнял роль Джона Сноу в течение длительных восьми сезонов. В мае 2019 года завершились съемки сериала. В том же месяце стало известно, что актер посещал психиатрическое и оздоровительное учреждение. В интервью актер утверждает, что был готов вернуться к работе, но началась пандемия.

Недавно актер принял участие в сериале Modern Love, второй сезон которого выходит на Amazon Prime 6 августа 2021 года. А также известно, что уже совсем скоро мы увидим Кита Харингтона в главной роли в супергеройском фильме "Вечные" от Marvel, премьера которого состоится 4 ноября 2021 года.

Детали о предстоящей премьере "Вечные"

Звезда "Игры престолов" появится рядом с такими известными актерами, как Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек и другими. Режиссером фильма стала Хлоя Чжао, которая стала всемирно известной благодаря фильму "Земля кочевников" (Nomadland), который принес ей победу на Оскаре 2021 в номинации за лучшую режиссерскую работу.

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