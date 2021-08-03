Герінґтон розповів, що він прийняв рішення зробити перерву після "Гри з престолів" аби зосередитися на собі. Як повідомляє The Hollywood Reporter, актор вважає, що у зв'язку з тим, що серіал був дуже насильницьким, інтенсивним та емоційним – це все стало причиною труднощів із психічним здоров'ям Кіта.

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Серіал "Гра престолів" заполонив серця багатьох глядачів з сіх куточків світу. Кіт Герінґтон виконував роль Джона Сноу протягом тривалих восьми сезонів. У травня 2019 року завершились зйомки серіалу. Того ж місяця стало відомо, що актор відвідував психіатричний та оздоровчий заклад. В інтерв'ю актор переконує, що був готовий повернутися до роботи, але почалась пандемія.

Нещодавно актор взяв участь у серіалі Modern Love, другий сезон якого виходить на Amazon Prime 6 серпня 2021 року. А також відомо, що вже зовсім скоро ми побачимо Кіта Герінґтона у головній ролі у супергеройському фільмі "Вічні" від Marvel, прем'єра якого відбудеться 4 листопада 2021 року.

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