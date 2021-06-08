Как сообщает источник, будущий фильм будет основан на бестселлере Меган Тухи и Джоди Кантор "Она сказала: раскрывая историю сексуальных домогательств, которая помогла разжечь движение". В книге подробно рассказывается о работе журналисток над статьей для публичного разоблачения сексуального скандала, связанного с режиссером и продюсером Харви Вайнштейном.

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Сценарий картины разработает британский драматург Ребекка Ленкевич, известная благодаря "Иди" и "Неповиновение". Для Казан и Маллиган фильм станет не первой совместной работой. Ранее актрисы играли вместе на Бродвее в спектакле "Чайка".

Важно. За свой материал авторы получили Пулитцеровскую премию. Поэтому фильм, как сообщает источник, будет поставлен в духе драмы "В центре внимания" и документальных картин, посвященных Уотергейтскому скандалу.

Режиссером проекта выступит Мария Шрадер, автор сериала "Неортодоксальная".

В чем суть секс-скандала?