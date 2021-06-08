Как сообщает источник, будущий фильм будет основан на бестселлере Меган Тухи и Джоди Кантор "Она сказала: раскрывая историю сексуальных домогательств, которая помогла разжечь движение". В книге подробно рассказывается о работе журналисток над статьей для публичного разоблачения сексуального скандала, связанного с режиссером и продюсером Харви Вайнштейном.
Интересно Кевина Спейси сфотографировали во время съемок в новом фильме после скандала
Сценарий картины разработает британский драматург Ребекка Ленкевич, известная благодаря "Иди" и "Неповиновение". Для Казан и Маллиган фильм станет не первой совместной работой. Ранее актрисы играли вместе на Бродвее в спектакле "Чайка".
Режиссером проекта выступит Мария Шрадер, автор сериала "Неортодоксальная".
В чем суть секс-скандала?
- Скандал с обвинениями режиссера Вайнштейна в сексуальных домогательствах разгорелся осенью 2017 года, после обнародования репортерами скандальных материалов;
- Авторы также раскрыли подробности систематических денежных выплат жертвам сексуальных домогательств продюсера;
- С этих обвинений началось известное движение #MeToo, направленное против сексуального насилия различного характера;
- С тех пор более 80 женщин заявили о домогательствах и даже насилии со стороны Вайнштейна;
- В марте 2020 года продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы;
- О домогательствах со стороны Харви Вайнштейна заявили также Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу;
- Волна обвинений также затронула других актеров, как, например, Кевина Спейси и Дастина Хоффмана. Однако известно, что позже Спейси оправдали.