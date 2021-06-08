Звезда "Великого Гэтсби" сыграет в фильме о секс-скандале с Харви Вайнштейном

Кэри Маллиган и Зои Казан сыграют репортеров The New York Times, которые разоблачили сексуальные преступления кинопродюсера Харви Вайнштейна. Детали читайте на Кино 24.

Как сообщает источник, будущий фильм будет основан на бестселлере Меган Тухи и Джоди Кантор "Она сказала: раскрывая историю сексуальных домогательств, которая помогла разжечь движение". В книге подробно рассказывается о работе журналисток над статьей для публичного разоблачения сексуального скандала, связанного с режиссером и продюсером Харви Вайнштейном.

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Сценарий картины разработает британский драматург Ребекка Ленкевич, известная благодаря "Иди" и "Неповиновение". Для Казан и Маллиган фильм станет не первой совместной работой. Ранее актрисы играли вместе на Бродвее в спектакле "Чайка".

. За свой материал авторы получили Пулитцеровскую премию. Поэтому фильм, как сообщает источник, будет поставлен в духе драмы "В центре внимания" и документальных картин, посвященных Уотергейтскому скандалу.

Режиссером проекта выступит Мария Шрадер, автор сериала "Неортодоксальная".

В чем суть секс-скандала?