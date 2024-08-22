Ее визит был частью программы, организованной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, направленной на поддержку детей, пострадавших в результате войны в Украине. Кэт Грэм показала свое искреннее сочувствие и поддержку детям, которые вынуждены были покинуть родную землю из-за военных действий.

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Кэт Грэм посетила и поддержала украинских детей: подробности

Актриса, кроме своей работы в кино и на телевидении, давно известна своей благотворительной деятельностью и поддержкой социальных инициатив. Этот визит стал еще одним подтверждением ее желания помогать тем, кто в этом больше всего нуждается, и обращать внимание мира на гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине.

В видео, которое выложила актриса, видно, как она весело провела время с украинскими детьми во время своего визита в Будапешт. Несмотря на сложные обстоятельства, актриса сумела создать атмосферу радости и позитива для малышей. Вместе с детьми они смеялись, общались и даже устроили небольшой танцевальный флешмоб.

Хорошо провели время с детьми в украинском пространстве в Будапеште. Они научили меня моему первому танцу для тиктока,

– написала Кэт.

Во время встречи она общалась с детьми, делилась теплом и поддерживала их в это непростое время. Ее присутствие стало символом международной солидарности и заботы об украинских детях, пострадавших от войны.