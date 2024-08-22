Її візит був частиною програми, організованої Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, спрямованої на підтримку дітей, які постраждали внаслідок війни в Україні. Кет Ґрем показала своє щире співчуття і підтримку дітям, які змушені були залишити рідну землю через військові дії.

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Кет Ґрем відвідала і підтримала українських дітей: подробиці

Акторка, окрім своєї роботи в кіно та на телебаченні, давно відома своєю благодійною діяльністю та підтримкою соціальних ініціатив. Цей візит став ще одним підтвердженням її бажання допомагати тим, хто цього найбільше потребує, і звертати увагу світу на гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні.

У відео, яке виклала акторка, видно, як вона весело провела час з українськими дітьми під час свого візиту до Будапешта. Попри складні обставини, акторка зуміла створити атмосферу радості й позитиву для малечі. Разом із дітьми вони сміялися, спілкувалися та навіть влаштували невеликий танцювальний флешмоб.

Добре провели час із дітьми в українському просторі в Будапешті. Вони навчили мене мого першого танцю для тіктока,

– написала Кет.

Під час зустрічі вона спілкувалася з дітьми, ділилася теплом та підтримувала їх у цей непростий час. Її присутність стала символом міжнародної солідарності та турботи про українських дітей, які постраждали від війни.