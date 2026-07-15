Бывшую Тома Круза Кэти Холмс застали в объятиях нового избранника, который моложе ее

Актрису заметили в компании нью-йоркского художника Джейсона Барда Ярмоски, и на этот раз их прогулка выглядела гораздо романтичнее, чем обычная дружеская встреча.

Как сообщает People, 47-летняя звезда посетила показ фильма "The Invite" в Ист-Хэмптоне, куда пришла вместе с художником. Пару сфотографировали, когда они шли за руки по дороге к кинотеатру.



Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски / Фото Matt Agudo INSTA/Rimages



По словам очевидца, между Кэти и Джейсоном царила очень непринужденная атмосфера.

Он что-то шептал ей на ухо, она постоянно смеялась. Они выглядели очень естественно вместе, а улыбка почти не сходила с ее лица, – рассказал источник.

Во время просмотра фильма Холмс даже положила голову на плечо спутника. После сеанса они отправились на афтерпати, где общались с друзьями. Правда, позировать вместе перед фотографами влюбленные пока не решились.

Новый возлюбленный Кэти Холмс



Кэти Холмс и Джейсон Бард Ярмоски / Фото Matt Agudo INSTA/Rimages



Новый избранник актрисы – художник из Нью-Йорка Джейсон Бард Ярмоски. Он известен своими работами, посвященными темам времени, памяти и старения, а его картины выставлялись в музеях США и даже в витринах легендарного универмага Bergdorf Goodman на Пятой авеню.

Личная жизнь Кэти Холмс

В последний раз Кэти Холмс связывали романтические отношения с музыкантом Бобби Вутеном III, однако их роман закончился еще в 2022 году. До этого актриса шесть лет встречалась с Джейми Фоксом после громкого развода с Томом Крузом, от которого у нее есть дочь Сури.

Напомним, что уже осенью выйдет в прокат новый фильм "Диггер" с бывшим мужем Кэти – Томом Крузом – в главной роли.