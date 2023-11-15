Актриса поддерживает направление "Восстановление Украины" и продолжает прилагать немало усилий, чтобы помочь украинцам вернуться домой. Подробнее о разговоре Кэтрин с земляками читайте в материале.

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К онлайн-встрече присоединились 10 жителей Киевской области

Они рассказали актрисе о первых днях полномасштабного вторжения, эвакуации, возвращении домой после деоккупации и прогрессе восстановления их домов. Их рассказы умилили и актрису и вернули их самих в тот ужасный период, когда они остались без крова. Звезда "Викингов", не сдерживая эмоций, сказала украинцам, что не собирается останавливаться и будет поддерживать их и Украину до нашей победы.

Я играла в фильмах защитницу, но вы делаете это не на экране, а в реальной жизни. Меня вдохновляет ваше мужество и мотивирует делать еще больше для победы Украины,

– сказала Кэтрин украинцам.



Онлайн-встреча Кэтрин Винник / Скриншот с видео

Украинцы поделились своими историями

Яна Псарева поделилась, что из-за российской агрессии уже дважды теряла родной дом. Впервые это произошло в Славянске Донецкой области, а через восемь лет – Ирпень в Киевской области.

24 февраля мы увидели, как бомбили Гостомельский аэропорт и уже через 30 минут собрали чемодан. Это был тот самый чемодан, с которым мы выехали из Донецка,

– вспомнила Яна.



Яна Псарева / Скриншот с видео

Также своими историями с Кэтрин поделились дети и рассказали о своем страхе и боли во время оккупации. В частности, одним из рассказов была пластунка Анастасия Пашкевич из Бучи.

Большинство моих соседей скрывалось в подвалах, пока они не начали разрушаться. Эвакуация была очень далеко от нас, потому что военный городок находится от центра где-то в трех километрах. А это верная смерть – идти по трассе под такими обстрелами,

– рассказала Анастасия.

Шестнадцатилетняя Евгения Полищук из Ирпеня тоже была одной из тех, чья квартира сгорела. Это был первый дом, где у девочки появилась собственная комната. К счастью, сейчас в доме проводятся ремонтные работы и это вселяет надежду на скорейшее возвращение домой.