Акторка підтримує напрям "Відбудова України", і продовжує докладати чимало зусиль, щоб допомогти українцям повернутись додому. Детальніше про розмову Кетрін з земляками читайте в матеріалі.

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До онлайн-зустрічі долучились 10 мешканців Київської області

Вони розповіли акторці про перші дні повномасштабного вторгнення, евакуацію, повернення додому після деокупації та прогрес відновлення їхніх осель. Їхні розповіді розчулили і акторку і повернули їх самих у той жахливий період, коли вони залишились без даху над головою. Тож зірка "Вікінгів", не стримуючи емоцій, сказала українцям, що не збирається зупинятись і буде підтримувати їх та Україну до нашої перемоги.

Я грала захисницю у фільмах, але ви робите це не на екрані, а у реальному житті. Мене надихає ваша мужність і мотивує робити ще більше для перемоги України,

– сказала Кетрін українцям.



Онлайн-зустріч Кетрін Винник / Скриншот з відео

Українці поділились своїми історіями

Яна Псарьова поділилася, що через російську агресію вже двічі втрачала рідний дім. Вперше це сталось у Слов'янську Донецької області, а через вісім років – Ірпінь на Київщині.

24 лютого ми побачили, як бомбили Гостомельський аеропорт і вже через 30 хвилин зібрали валізу. Це була та сама валіза, з якою ми виїхали з Донецька,

– пригадала Яна.



Яна Псарьова / Скриншот з відео

Також своїми історіями з Кетрін поділились діти та розказали про свій страх і біль під час окупації. Зокрема, одна з розповідей була пластунка Анастасія Пашкевич з Бучі.

Більшість моїх сусідів ховалися у підвалах, допоки вони не почали руйнуватися. Евакуація була дуже далеко від нас, бо військове містечко знаходиться від центру десь за три кілометри. А це вірна смерть – іти по трасі під такими обстрілами,

– розповіла Анастасія.

Шістнадцятирічна Євгенія Поліщук з Ірпеня теж була однією із тих, чия квартира згоріла. Це була перша оселя, де у дівчинки з’явилася власна кімната. На щастя, зараз в оселі проводяться ремонтні роботи і це вселяє надію на швидке повернення додому.