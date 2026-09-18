В честь юбилея 56-летняя звезда сериалов "Чикаго" и "Венсдей" опубликовала в своем инстаграме теплое селфи с отцом. На фото они улыбаются, вероятно, во время прогулки на лодке. В посте Кэтрин очень тепло обратилась к отцу.

С 80-летием, папа! Люблю тебя всем сердцем. Я самая счастливая девушка в мире, потому что у меня такой отец, как ты.

Дэвид Джонс отмечал юбилей 17 сентября. И здесь математика становится особенно интересной: Майклу Дугласу сейчас 81 год. То есть супруг Кэтрин старше ее отца примерно на год.

Впрочем, для самой пары разница в возрасте давно не является темой для драматического сериала. Зета-Джонс и Дуглас женаты с 2000 года, воспитывают двоих детей и в прошлом году отметили 25-летие брака.

Что известно об отце Кэтрин

Кэтрин выросла в Уэльсе вместе с родителями и двумя братьями. Ее отец Дэвид Джонс владел кондитерской фабрикой, а мама Патриция работала швеей.

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Актриса регулярно упоминает родителей в соцсетях. В День отца она называла Дэвида своим "валлийским чудом" и писала, что гордится тем, что является его дочерью.

Зета-Джонс также неоднократно показывала родителей вместе и поздравляла их с годовщинами брака. Супруги прожили вместе уже более полувека.

Ранее в сети обсуждали маму другой голливудской звезды – Пирса Броснана.