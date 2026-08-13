Эти фильмы вы точно не выключите на полпути: 7 картин, которые стоят каждой минуты

Выбрать фильм на вечер – это целый вид спорта. Сначала 40 минут листаете стриминговые сервисы, потом еще 20 минут читаете отзывы, а в итоге смотрите что-то настолько "гениальное", что уже через полчаса начинаете мыть посуду. Знакомая история?

Чтобы этого не произошло, 24 Канал собрал классные фильмы, которые уже завоевали любовь зрителей. Здесь есть триллеры, драма, черный юмор и даже гонки – словом, скучно точно не будет.

"Грешники"

Жанр: хоррор, драма, триллер

Если вам нравятся фильмы, где все начинается с фразы "наконец-то вернулись домой", а заканчивается борьбой со злом, этот вариант именно для вас.

Два брата после криминального прошлого решают начать жизнь с чистого листа. Но родной городок, похоже, тоже решил подготовить им сюрприз. И это точно не корзина с пирогами. Все становится гораздо интереснее, когда на сцену выходит нечто очень мрачное и сверхъестественное.

"Грешники": смотреть трейлер

"Конклав"

Жанр: детектив, триллер

Кто сказал, что самые большие интриги происходят только в офисе или семейном чате?

После смерти Папы кардинал Лоуренс возглавляет конклав, но очень быстро понимает, что выборы нового понтифика больше напоминают детектив, чем торжественную церемонию. Здесь у каждого есть свои секреты, а правда может оказаться опаснее любого заговора.

"Конклав": смотреть трейлер

"Формула-1"

Жанр: спорт, драма

Этот фильм доказывает, что кризис среднего возраста иногда заканчивается не покупкой мотоцикла, а возвращением в "Формулу-1".

Бывший гонщик Сонни Гейс получает шанс снова сесть за руль болида и помочь команде, которая переживает далеко не лучшие времена. Даже если вы никогда не смотрели гонки, адреналина здесь хватит с запасом.

"Формула-1": смотреть трейлер

"Еретик"

Жанр: психологический триллер

Две миссионерки приходят поговорить о вере, но очень быстро понимают, что хозяин дома подготовил для них совсем другую программу.

Мистер Рид превращает обычный разговор в психологическую игру, в которой ставки постоянно растут. После этого фильма еще несколько дней захочется смотреть в дверной глазок чуть внимательнее.

"Еретик": смотреть трейлер

"Идеальные незнакомцы"

Жанр: комедия, драма

Фильм, который доказывает одну простую истину: иногда лучшее решение – не брать телефон в руки. Особенно чужой.

Компания друзей во время ужина решает сыграть в игру: все сообщения и звонки отныне становятся публичными. Звучит весело. Ровно до первого сообщения.

Это тот случай, когда комедия очень незаметно превращается в драму, а после финала возникает лишь один вопрос: "И кто вообще придумал эту игру?"

Эти фильмы совершенно разные, но их объединяет одно – после титров вряд ли захочется сказать: "Жаль двух часов жизни". А для вечернего просмотра это, согласитесь, уже серьезный комплимент.

"Идеальные незнакомцы": смотреть трейлер

"Убийцы цветочной полночи"

Жанр: криминальная драма

Если вам кажется, что три с половиной часа – это слишком долго, просто дождитесь первой интриги. Дальше время летит незаметно.

В 1920-х племя осейджей внезапно становится одним из самых богатых в США после того, как на их землях находят нефть. И, как это часто бывает, чужие деньги сразу начинают нравиться всем вокруг. В центре истории – молодой Эрнест, который женится на представительнице богатой семьи. Но очень быстро становится ясно: это не история любви, а холодный и жестокий план ради наследства.

Скорсезе, Ди Каприо и Де Ниро в очередной раз напоминают, что настоящее зло редко кричит. Обычно оно очень вежливо, улыбается и приглашает на ужин.

"Убийцы при полнолунии": смотреть трейлер

"Треугольник печали"

Жанр: черная комедия

Если хочется посмотреть, как очень богатые люди вдруг перестают быть такими уж всемогущими, этот фильм создан именно для вас.

Красивые модели, миллиардеры, роскошная яхта, дорогое шампанское и пассажиры, уверенные, что деньги могут решить все. Но природа, как известно, кредитные карты не принимает. После кораблекрушения все социальные статусы остаются где-то на дне моря, а главной фигурой на острове неожиданно становится... уборщица.

"Треугольник печали": смотреть трейлер

А если душа просит еще больше загадок, обратите внимание на подборку детективов по книгам Агаты Кристи. Это именно те фильмы, где угадать виновника с первой попытки почти невозможно.