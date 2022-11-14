"Хватает за горло": как украинцы оценили "Клондайк", претендента на Оскар-2023 от Украины

3 ноября в широкий украинский прокат вышла драма Марины Эр Горбач "Клондайк". Уже в конце декабря мы узнаем, попал ли фильм в лонг-лист Оскара, а делимся отзывами от украинцев, которые уже просмотрели фильм.

"Клондайк" – четвертая полнометражная работа Марины Эр Горбач, которую уже увидело очень много стран. Наконец, фильм дошел до украинского зрителя, а впоследствии сможет принять участие и на премии Оскар, если пройдет дальше. Какие впечатления оставил после себя "Клондайк", в скольких кинотеатрах его показали – читайте дальше.

Вас может заинтересовать Найдите время между ядеркой и оргией – почему украинцы советуют посмотреть "Я работаю на кладбище"

Мир не осознает, насколько разрушительна война, – Марина Эр Горбач о "Клондайке"

В эфире 24 канала Марина Эр Горбач рассказала о том, как возникла идея сценария к фильму. В 2016 году ее беспокоило то, что мир не называет войну, поэтому решила показать это в форме кино как режиссер.

Для того чтобы помочь самой себе, меньше бояться и сопротивляться, я решила сделать фильм, в котором героиня художественным образом окажется в финале сильнее войны,

– сказала Марина Эр Горбач.

С 3 ноября фильм стал доступен на 100 экранах кинотеатров Украины. "Это невероятное маленькое чудо во время войны", – поделилась она.

Марина Эр Горбач в эфире 24 канала рассказала о "Клондайке": смотрите видео

Отзыв на "Клондайк" от Кино 24

Редакция Кино 24 также просмотрела фильм, который поразил актерской игрой и атмосферой:

Сюжет фильма показывает жизнь семейной пары во время войны. Разные по характеру, мировоззрению, позиции главные персонажи, которых сыграли Оксана Черкасщина и Сергей Шадрин (который, к сожалению умер в прошлом году, – 24 канал) пытаются понять, что происходит и жить несмотря ни на что. Все это происходит на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

В фильме война подбрасывает немало испытаний для Ирки и Толика, ожидающих рождения ребенка. Когда война уже ступила к ним на порог, беременная женщина отказывается покидать родительский дом, зато решительно продолжает жить жизнь. В то время как мужчина – в абсолютной неопределенности, и который не мог обеспечить безопасность жене.

Внутренний мир героев в 2014 году абсолютно соответствует внутреннему состоянию украинцев в 2022 году, он, безусловно, актуален до сих пор. И это одна из его особенностей! Как тогда, так и сейчас предстает выбор перед украинцами – покидать дом или остаться. Мы видим эмоциональное беспокойство героев, позже – принятие ситуации, но продолжаются поиски измены и правды, видим сомнения. В результате Марина Эр Горбач сводит к тому, кто на самом деле наш враг, но делает это очень осторожно.

В фильме звучит песня Кузьмы "Танец пингвина". И здесь еще один момент, указывающий на то, что Россия не ведет войну, а просто уничтожает украинцев за собственную позицию, за культуру, язык, уничтожает как нацию. Когда звучит этот трек, брат Ирки говорит: "Выключите, или нас сейчас всех здесь перестреляют".

"Клондайк" 2022: смотрите онлайн трейлер

Что думают о "Клондайке" украинцы – первые впечатления

Отзывы 1. Один из самых ожидаемых фильмов

"Клондайк был для меня одним из самых ожидаемых фильмов. Женская режиссура, женская история, шлейф наград — это интригует. Приятно поразила капсульная история и тема дома — наша главная тема с 24 февраля. Оксана Черкащина и ее поразительные крупные планы, ее покойный партнер очень хорошо сыграл, как и младший "Ярик", оценила абсурдистские диалоги и до боли знакомую манеру говорить огрызаясь в наших токсичных семьях. Однако в последней трети фильму для меня потерялся тонус и появилось ощущение "суеты в кадре". Не приложились ли здесь порой какие-то скрипт-доктора или индустриальные воркшопы? Интересно узнать больше о работе над сценарием. Впрочем, финал был мощный и символический, ружье выстрелило".

Отзыв 2. Прекрасная работа Сергея Шадрина

"Клондайк" стоит смотреть, прежде всего, ради работы Сергея Шадрина. Прекрасный, самобытный актер с совершенно уникальной энергией. Мне иногда удавалось ездить с ним на съемки в Польшу и наблюдать, насколько спокойно и органично он заходил в кадр. Это огромная потеря для украинского кинематографа, поэтому нам очень повезло, что он успел сыграть эту роль.

Отзыв 3. Мощная малословечная трагедия целого общественного пласта

"Клондайк" хватает за глоток и кинематографически душит с первых минут. Камерность фильма и определенная театрализованность действительно обманчивы – на маленьком клочке земли мы видим не просто драму отдельно взятой семьи, а мощную малословную трагедию целого общественного пласта, о котором мало говорят в наших околовоенных фильмах (...). Сходите на Клондайк именно сейчас в кино, если относительная безопасность и электричество позволяет. Пока это одна из лучших лент так называемого мной Нового Современного Украинского Кино".

Отзыв 4. Кино – невероятно красивое

"Второй раз за два дня я выхожу из украинского кино и не знаю, что сказать. Не знаю, как собрать в кучу слова, как проговорить эмоции. Но очень хочется зафиксировать здесь: "Клондайк" — это хороший фильм. Местами становится очень противно, местами просто тяжело. Но все кино – невероятно красивое".

Отзыв 5. "Клондайк" – это пьеса, где каждый персонаж является олицетворением личного выбора

"История здесь обычно грустная, но вместе с грустью есть в картине и злоба, и чувство собственного достоинства и правоты, несмотря на бессилие. Это транслируется через героиню невероятной Оксаны Черкашиной Иру, у которой на протяжении всего фильма периодически скрежещут зубы от происходящего" (...). Фильм "Клондайк" – это по сути пьеса, где каждый персонаж является олицетворением личного не столько взгляда, сколько выбора. Когда говорят, что его нет – то самая большая неправда... Его здесь сделали Толик, Юрик, Ира и Саня. Каждый остался со своими последствиями".