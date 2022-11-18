3 ноября Клондайк вышел в кинотеатрах Украины и поразил украинцев своей атмосферой, игрой актеров и актуальностью темы. К тому же Марина Эр Горбач отметила, что лента за полтора месяца поднялась до 4-й позиции в прогнозах на Оскар авторитетного издания Variety.

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"Клондайк" одержал победы в Турции и Греции

Сюжет фильма показывает жизнь семейной пары во время войны. Разные по характеру, мировоззрению, позиции главные персонажи, которых сыграли Оксана Черкасщина и Сергей Шадрин (который, к сожалению умер в прошлом году, – 24 канал) пытаются понять, что происходит и жить несмотря ни на что. Все это происходит на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

Как сообщило Госкино, в рамках 33-го кинофестиваля города Анкара команда фильма "Клондайк" режиссера и сценаристки Марины Эр Горбач победила в трех номинациях:

Лучший оператор - Святослав Булаковский;

Лучший композитор - Звиад Мгебришвили;

Лучшая работа художников – Мария Денисенко, Андрей Гречишкин, Виталий Сударков.

"Клондайк" одержал победы в Анкаре / Фото из фейсбука фильма

Кроме этого, "Клондайк" получил награду за лучший полнометражный фильм в городе Салоники в Греции.

Этот фильм — потрясающий кинематографический опыт, который погружает в сердце тьмы войны и ее последствий. Он рассказывает о тяжелом положении одной женщины в безумии, которое ее окружает, и о ее попытках остаться человеком посреди опустошения. Мы приветствуем всех фильммейкеров и актеров, привлеченных в этой мастерской ленте,

– сказали они.

Жюри 63-го Международного кинофестиваля города Салоники наградило фильм "Золотым Александром" в секции "Meet The Neighbors".

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