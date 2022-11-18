3 листопада "Клондайк" вийшов в кінотеатрах України та вразив українців своєю атмосферою, грою акторів та актуальністю теми. До того ж Марина Ер Горбач зазначила, що стрічка за півтора місяця піднялася до 4 позиції в прогнозах на Оскар авторитетного видання Variety.

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"Клондайк" отримав перемоги у Туреччині та Греції

Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін (який, на жаль помер минулого року, – 24 канал) намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

Як повідомило Держкіно, у межах 33-го кінофестивалю міста Анкара команда стрічки "Клондайк" режисерки й сценаристки Марини Ер Горбач перемогла у трьох номінаціях:

Найкращий оператор — Святослав Булаковський;

Найкращий композитор — Звіяд Мгебрішвілі;

Найкраща робота художників — Марія Денисенко, Андрій Гречишкін, Віталій Сударков.

"Клондайк" отримав перемоги в Анкарі / Фото з фейсбуку фільму

Крім цього, "Клондайк" отримав нагороду за найкращий повнометражний фільм у місті Салоніки, що в Греції.

Цей фільм — приголомшливий кінематографічний досвід, який занурює в саме серце пітьми війни та її наслідків. Він розповідає про тяжке становище однієї жінки в безумстві, що її оточує, і про її спроби залишитися людиною посеред спустошення. Ми вітаємо всіх фільммейкерів та акторів, залучених у цій майстерній стрічці,

– сказали вони.

Журі 63-го Міжнародного кінофестивалю міста Салоніки нагородило фільм "Золотим Александром" у секції "Meet The Neighbors".

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