Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила режиссер Марина Эр Горбач. Фильм "Клондайк" рассказывает о жизни семейной пары на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

Читайте также "Я просто хочу, чтобы люди смеялись": интервью со сценаристкой Ирэной Карпой о фильме "Соседка"

"Клондайк" покажут в кинотеатрах Тайваня

Назовем этот релиз "новогодний подарок Китаю" – "Клондайк" в кинотеатрах Тайваня с 31 декабря,

– написала Марина Эр Горбач.



Постер фильма "Клондайк" покажут в Тайване / Скриншот сообщения Марины Эр Горбач

В фильме война подбрасывает немало испытаний для Ирки и Толика, ожидающих рождения ребенка. Когда война уже ступила к ним на порог, беременная женщина отказывается покидать родительский дом, зато решительно продолжает жить жизнь. В то время как мужчина – в абсолютной неопределенности, и который не мог обеспечить безопасность жене.

Внутренний мир героев в 2014 году абсолютно соответствует внутреннему состоянию украинцев в 2022 году, он, безусловно, актуален до сих пор. И это одна из его особенностей! Как тогда, так и сейчас предстает выбор перед украинцами – покидать дом или остаться. Мы видим эмоциональное беспокойство героев, позже – принятие ситуации, но продолжаются поиски измены и правды, видим сомнения. В результате Марина Эр Горбач сводит к тому, кто на самом деле наш враг, но делает это очень осторожно.

В эфире 24 канала Марина Эр Горбач рассказала о том, как возникла идея сценария к фильму. В 2016 году ее беспокоило то, что мир не называет войну, поэтому решила показать это в форме кино как режиссер. "Для того, чтобы помочь самой себе, меньше бояться и сопротивляться, я решила сделать фильм, в котором героиня художественным образом окажется в финале сильнее войны", – сказала она.

"Клондайк" 2022: смотрите трейлер фильма

Международное признание фильма