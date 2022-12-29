Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила режисерка Марина Ер Горбач. Фільм "Клондайк" розповідає про життя сімейної пари на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.
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"Клондайк" покажуть в кінотеатрах Тайваню
Назвемо цей реліз "новорічний подарунок Китаю" – "Клондайк" в кінотеатрах Тайваню з 31 грудня,
– написала Марина Ер Горбач.
Постер фільму "Клондайк" покажуть у Тайваню / Скриншот допису Марини Ер Горбач
У фільмі війна підкидає чимало випробувань для Ірки й Толіка, які чекають на народження дитини. Коли війна вже ступила до них на поріг, вагітна жінка відмовляється покидати рідну домівку, натомість рішуче продовжує жити життя. В той час як чоловік – в абсолютній невизначеності, і який не міг дати безпеку дружині.
Внутрішній світ героїв у 2014 році абсолютно відповідає внутрішньому стану українців у 2022 році, він, безперечно, актуальний досі. І це одна з його особливостей! Як тоді, так і зараз постає вибір перед українцями – покидати домівку чи залишитися. Ми бачимо емоційний неспокій героїв, пізніше – прийняття ситуації, але продовжуються пошуки зради та правди, бачимо сумніви. В результаті Марина Ер Горбач зводить до того, хто насправді є нашим ворогом, але робить це дуже обережно.
В ефірі 24 каналу Марина Ер Горбач розповіла про те, як виникла ідея сценарію до стрічки. У 2016 році її турбувало те, що світ не називає війну війною, тому вирішила показати це у формі кіно як режисерка. "Для того, щоб допомогти самій собі, менше боятися і чинити спротив, я вирішила зробити фільм, в якому героїня мистецьким чином виявиться у фіналі сильнішою за війну", – сказала вона.
"Клондайк" 2022: дивіться трейлер фільму
Міжнародне визнання стрічки
- У 2022 році отримав нагороду на кінофестивалі "Санденс" у США, а також взяв гран-прі на Міжнародному кінофестивалі в Сієтлі.
- У межах 33-го кінофестивалю міста Анкара команда стрічки "Клондайк" режисерки й сценаристки Марини Ер Горбач перемогла у трьох номінаціях: "Найкращий оператор", "Найкращий композитор", "Найкраща робота художників".
- Крім цього, "Клондайк" отримав нагороду за найкращий повнометражний фільм у місті Салоніки, що в Греції.
- На кінофестивалі Dingle Distillery International Film Festival, в Ірландії, "Клондайк" здобув нагороду за найкращий повнометражний фільм, доповнену таким стейтментом журі: "Марина Ер Горбач створює захопливе бачення пекла на Землі, наповнене дуже знайомими деталями, інтимне за своїм масштабом, але з переконливою здатністю передати дезорієнтацію та рішучість чоловіка та дружини (на сьомому місяці вагітності), змушених протистояти війні, що назріває".
- Стрічка отримала п‘ять нагород на Hamilton Film Festival, що у Канаді.
- У Лос-Анджелесі пройшла серія показів "Клондайку" в межах промокампанії кінопремії Оскар. 11 грудня відбувся показ фільму у межах 23-го Міжнародного кінофестивалю міста Тбілісі. Загалом у грудні "Клондайк" побачили у таких країнах: Швеція, Австрія, Франція, Велика Британія, Грузія, Туреччина, Ізраїль та інші.
- Також "Клондайк" номіновано на Awards Buzz (Кращий Міжнародний Повнометражний Фільм) на Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгз.
- "Клондайк" мав усі шанси поборотися на Оскар-2023, але 21 грудня стало відомо, що стрічка не потрапила у шорт-лист премії.