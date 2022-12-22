Щороку десятки кінорежисерів відправляють на розгляд Американської кіноакадемії свої нові проєкти. Упродовж кількох місяців експерти переглядають всі стрічки та обирають з них всього 15, які й формують шорт-лист премії. Цьогорічний список стрічок, які можуть претендувати на Оскар, оголосили 21 грудня 2022 року.
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Шорт-лист Оскара-2023
Нещодавно українська кінострічка режисерки Марини Ер Горбач "Клондайк" потрапила у лонг-лист премії Оскар у категорії "Найкращий міжнародний художній фільм". Кінострічка, на жаль, не змогла вирватися із 92-х фільмів лонг-листа у п'ятнадцятку найкращих в шорт-листі.
За місяць до оголошення номінантів на 95-у церемонію вручення премії Оскар, Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-лист у 10 категоріях: документальний фільм, короткометражний документальний фільм, міжнародний художній фільм, грим та зачіски, музика (оригінальна партитура), саундтрек (оригінальна пісня), анімаційний короткометражний фільм, ігровий короткометражний фільм, звукові та візуальні ефекти.
"Найкращий документальний фільм"
- "Все, що дихає" / All That Breathes
- "Вся краса та кровопролиття" / All the Beauty and the Bloodshed
- "Погана сокира" / Bad Axe
- "Діти туману" / Children of the Mist
- "Нащадок" / Descendant
- "Вогонь кохання" / Fire of Love
- "Алілуя: Леонард Коен, подорож, пісня" / Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song
- "Приховані літери" / Hidden Letters
- "Будинок зі скалок" / A House Made of Splinters
- "Джейнс" / The Janes
- "Останній рейс додому" / Last Flight Home
- "Місячна мрія" / Moonage Daydream
- "Навальний" / Navalny
- "Ретроградний" / Retrograde
- "Територія" / The Territory
"Найкращий короткометражний документальний фільм"
- "Американське правосуддя на суді: Люди проти Ньютона" / American Justice on Trial: People v. Newton
- "Анастасія" / Anastasia
- "Ангола, ви нас чуєте? Голоси із плантаційної в'язниці" / Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison
- "Наскільки вони можуть бігти" / As Far as They Can Run
- "Заклиначі слонів" / The Elephant Whisperers
- "Флагмани" / The Flagmakers
- "Щастя – це 4 мільйони фунтів стерлінгів"/ Happiness Is £4 Million
- "Виїзд" / Haulout
- "Холдинг Мойсей" / Holding Moses
- "Як ви вимірюєте рік?" / How Do You Measure a Year?
- Ефект Марти Мітчелл / The Martha Mitchell Effect
- "Неприємний ведмідь" / Nuisance Bear
- "Заткнися та малюй" / Shut Up and Paint
- "Незнайомець біля воріт" / Stranger at the Gate
- "38 у саду" / 38 at the Garden
"Найкращий міжнародний художній фільм"
- Аргентина, "Аргентина, 1985" / Argentina, 1985
- Австрія, "Корсет" / Corsage
- Бельгія, "Близько" / Close
- Камбоджа, "Повернення до Сеула" / Return to Seoul
- Данія, "Священний павук" / Holy Spider
- Франція, "Сент-Омер" / Saint Omer
- Німеччина, "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
- Індія, "Останній кіносеанс" / Last Film Show
- Ірландія, "Тиха дівчина" / The Quiet Girl
- Мексика, "Бардо, фальшива хроніка пригорщі правди" / Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths
- Марокко, "Голубий кафтан" / The Blue Caftan
- Пакистан, "Джойленд" / Joyland
- Польша, ЄО / EO
- Південна Корея, "Рішення піти" / Decision to Leave
- Швеція, "Хлопчик із раю" / Cairo Conspiracy
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"Найкращий грим та зачіски"
- "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
- "Амстердам" / Amsterdam
- "Вавилон" / Babylon
- "Бетмен" / The Batman
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever
- "Білявка" / Blonde
- "Злочини майбутнього" / Crimes of the Future
- "Елвіс" / Elvis
- "Емансипація" / Emancipation
- "Кит" / The Whale
"Найкраща музика до фільму (оригінальна партитура)"
- "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
- "Аватар: Шлях Води" / Avatar: The Way of Water
- "Вавилон" / Babylon
- "Банши Інішеріна" / The Banshees of Inisherin
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever
- "Відданість" / Devotion
- "Не хвилюйся, люба" / Don't Worry Darling
- "Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once
- "Фабельмани" / The Fabelmans
- "Ножі наголо: Скляна цибуля" / Glass Onion: A Knives Out Mystery
- "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio
- "Ноу" / Nope
- "Вона сказала" / She Said
- "Королева-воїн" / The Woman King
- "Жінки кажуть" / Women Talking
"Найкращий саундтрек до фільму"
- Time, "Амстердам"
- Nothing Is Lost (You Give Me Strength), "Аватар: Шлях Води"
- Lift Me Up, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- This Is A Life, "Все завжди і водночас"
- Ciao Papa, "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
- Til You’re Home, "Чоловік на ім'я Отто"
- Naatu Naatu, RRR
- My Mind & Me" from Selena Gomez: My Mind & Me
- Good Afternoon, "У дусі Різдва"
- Applause, "Скажи це як жінка"
- Stand Up, "До"
- Hold My Hand, "Топ Ґан: Меверік"
- Dust & Ash, "Голос праху та попелу"
- Carolina, "Там, де співають раки"
- New Body Rhumba, "Білий шум"
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"Найкращий анімаційний короткометражний фільм"
- "Чорний слайд" / Black Slide
- "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь" / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
- "Дебютантка" / The Debutante
- "Летючий моряк" / The Flying Sailor
- "Сміттяр" / The Garbage Man
- "Торговці льодом" / Ice Merchants
- "Тут гарно" / It’s Nice in Here
- "Більше, ніж я хочу пам'ятати" / More than I Want to Remember
- "Мій рік Дікс" / My Year of Dicks
- "Молодий місяць" / New Moon
- "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це" / An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It
- "Пасажир" / Passenger
- "Врятувати Ральфа" / Save Ralph
- "Сьєрра" / Sierra
- "Стейк-хаус" / Steakhouse
"Найкращий ігровий короткометражний фільм"
- "Все на користь" / All in Favor
- "Майже вдома" / Almost Home
- "Ірландське прощання" / An Irish Goodbye
- "Івалу" / Ivalu
- "Ле Пупіль" / Le Pupille
- "Самотній вовк" / The Lone Wolf
- "Накам" / Nakam
- "Нічна подорож" / Night Ride
- "Пластиковий вбивця" / Plastic Killer
- "Червона валіза" / The Red Suitcase
- "Правильні слова" / The Right Words
- "Сидерал" / Sideral
- "Лікування" / The Treatment
- "Тула" / Tula
- "Варша" / Warsha
"Найкращий звук"
- "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
- "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water
- "Вавилон" / Babylon
- "Бетмен" / The Batman
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever
- "Елвіс" / Elvis
- "Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once
- "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio
- "Місячна мрія" / Moonage Daydream
- "Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick
"Найкращі візуальні ефекти"
- "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
- "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water
- "Бетмен" / The Batman
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever
- "Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля" / Doctor Strange in the Multiverse of Madness
- "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" / Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore
- "Світ Юрського періоду: Домініон" / Jurassic World Dominion
- "Ноу" / Nope
- "Тринадцять життів" / Thirteen Lives
- "Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick