Щороку десятки кінорежисерів відправляють на розгляд Американської кіноакадемії свої нові проєкти. Упродовж кількох місяців експерти переглядають всі стрічки та обирають з них всього 15, які й формують шорт-лист премії. Цьогорічний список стрічок, які можуть претендувати на Оскар, оголосили 21 грудня 2022 року.

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Шорт-лист Оскара-2023

Нещодавно українська кінострічка режисерки Марини Ер Горбач "Клондайк" потрапила у лонг-лист премії Оскар у категорії "Найкращий міжнародний художній фільм". Кінострічка, на жаль, не змогла вирватися із 92-х фільмів лонг-листа у п'ятнадцятку найкращих в шорт-листі.

За місяць до оголошення номінантів на 95-у церемонію вручення премії Оскар, Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-лист у 10 категоріях: документальний фільм, короткометражний документальний фільм, міжнародний художній фільм, грим та зачіски, музика (оригінальна партитура), саундтрек (оригінальна пісня), анімаційний короткометражний фільм, ігровий короткометражний фільм, звукові та візуальні ефекти.

"Найкращий документальний фільм"

"Все, що дихає" / All That Breathes

"Вся краса та кровопролиття" / All the Beauty and the Bloodshed

"Погана сокира" / Bad Axe

"Діти туману" / Children of the Mist

"Нащадок" / Descendant

"Вогонь кохання" / Fire of Love

"Алілуя: Леонард Коен, подорож, пісня" / Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song

"Приховані літери" / Hidden Letters

"Будинок зі скалок" / A House Made of Splinters

"Джейнс" / The Janes

"Останній рейс додому" / Last Flight Home

"Місячна мрія" / Moonage Daydream

"Навальний" / Navalny

"Ретроградний" / Retrograde

"Територія" / The Territory

"Найкращий короткометражний документальний фільм"

"Американське правосуддя на суді: Люди проти Ньютона" / American Justice on Trial: People v. Newton

"Анастасія" / Anastasia

"Ангола, ви нас чуєте? Голоси із плантаційної в'язниці" / Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison

"Наскільки вони можуть бігти" / As Far as They Can Run

"Заклиначі слонів" / The Elephant Whisperers

"Флагмани" / The Flagmakers

"Щастя – це 4 мільйони фунтів стерлінгів"/ Happiness Is £4 Million

"Виїзд" / Haulout

"Холдинг Мойсей" / Holding Moses

"Як ви вимірюєте рік?" / How Do You Measure a Year?

Ефект Марти Мітчелл / The Martha Mitchell Effect

"Неприємний ведмідь" / Nuisance Bear

"Заткнися та малюй" / Shut Up and Paint

"Незнайомець біля воріт" / Stranger at the Gate

"38 у саду" / 38 at the Garden

"Найкращий міжнародний художній фільм"

Аргентина, "Аргентина, 1985" / Argentina, 1985

Австрія, "Корсет" / Corsage

Бельгія, "Близько" / Close

Камбоджа, "Повернення до Сеула" / Return to Seoul

Данія, "Священний павук" / Holy Spider

Франція, "Сент-Омер" / Saint Omer

Німеччина, "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front

Індія, "Останній кіносеанс" / Last Film Show

Ірландія, "Тиха дівчина" / The Quiet Girl

Мексика, "Бардо, фальшива хроніка пригорщі правди" / Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Марокко, "Голубий кафтан" / The Blue Caftan

Пакистан, "Джойленд" / Joyland

Польша, ЄО / EO

Південна Корея, "Рішення піти" / Decision to Leave

Швеція, "Хлопчик із раю" / Cairo Conspiracy

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"Найкращий грим та зачіски"

"На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front

"Амстердам" / Amsterdam

"Вавилон" / Babylon

"Бетмен" / The Batman

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever

"Білявка" / Blonde

"Злочини майбутнього" / Crimes of the Future

"Елвіс" / Elvis

"Емансипація" / Emancipation

"Кит" / The Whale

"Найкраща музика до фільму (оригінальна партитура)"

"На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front

"Аватар: Шлях Води" / Avatar: The Way of Water

"Вавилон" / Babylon

"Банши Інішеріна" / The Banshees of Inisherin

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever

"Відданість" / Devotion

"Не хвилюйся, люба" / Don't Worry Darling

"Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once

"Фабельмани" / The Fabelmans

"Ножі наголо: Скляна цибуля" / Glass Onion: A Knives Out Mystery

"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio

"Ноу" / Nope

"Вона сказала" / She Said

"Королева-воїн" / The Woman King

"Жінки кажуть" / Women Talking

"Найкращий саундтрек до фільму"

Time, "Амстердам"

Nothing Is Lost (You Give Me Strength), "Аватар: Шлях Води"

Lift Me Up, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

This Is A Life, "Все завжди і водночас"

Ciao Papa, "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"

Til You’re Home, "Чоловік на ім'я Отто"

Naatu Naatu, RRR

My Mind & Me" from Selena Gomez: My Mind & Me

Good Afternoon, "У дусі Різдва"

Applause, "Скажи це як жінка"

Stand Up, "До"

Hold My Hand, "Топ Ґан: Меверік"

Dust & Ash, "Голос праху та попелу"

Carolina, "Там, де співають раки"

New Body Rhumba, "Білий шум"

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"Найкращий анімаційний короткометражний фільм"

"Чорний слайд" / Black Slide

"Хлопчик, кріт, лисиця та кінь" / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

"Дебютантка" / The Debutante

"Летючий моряк" / The Flying Sailor

"Сміттяр" / The Garbage Man

"Торговці льодом" / Ice Merchants

"Тут гарно" / It’s Nice in Here

"Більше, ніж я хочу пам'ятати" / More than I Want to Remember

"Мій рік Дікс" / My Year of Dicks

"Молодий місяць" / New Moon

"Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це" / An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

"Пасажир" / Passenger

"Врятувати Ральфа" / Save Ralph

"Сьєрра" / Sierra

"Стейк-хаус" / Steakhouse

"Найкращий ігровий короткометражний фільм"

"Все на користь" / All in Favor

"Майже вдома" / Almost Home

"Ірландське прощання" / An Irish Goodbye

"Івалу" / Ivalu

"Ле Пупіль" / Le Pupille

"Самотній вовк" / The Lone Wolf

"Накам" / Nakam

"Нічна подорож" / Night Ride

"Пластиковий вбивця" / Plastic Killer

"Червона валіза" / The Red Suitcase

"Правильні слова" / The Right Words

"Сидерал" / Sideral

"Лікування" / The Treatment

"Тула" / Tula

"Варша" / Warsha

"Найкращий звук"

"На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front

"Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water

"Вавилон" / Babylon

"Бетмен" / The Batman

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever

"Елвіс" / Elvis

"Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once

"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio

"Місячна мрія" / Moonage Daydream

"Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick



"Найкращі візуальні ефекти"

"На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front

"Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water

"Бетмен" / The Batman

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever

"Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля" / Doctor Strange in the Multiverse of Madness

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" / Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

"Світ Юрського періоду: Домініон" / Jurassic World Dominion

"Ноу" / Nope

"Тринадцять життів" / Thirteen Lives

"Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick

24 січня оголосять номінантів на Оскар-2023. Не пропустіть!