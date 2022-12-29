Украинский фильм "Клондайк" покажут в кинотеатрах Тайваня
Источник:Фейсбук Марины Эр Горбач
Украинский драматический фильм "Клондайк", снятый режиссером Мариной Эр Горбач, покажут в кинотеатрах Тайваня. Прокат ленты начнется в последний день 2022 года – 31 декабря.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила режиссер Марина Эр Горбач. Фильм "Клондайк" рассказывает о жизни семейной пары на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.
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"Клондайк" покажут в кинотеатрах Тайваня
Назовем этот релиз "новогодний подарок Китаю" – "Клондайк" в кинотеатрах Тайваня с 31 декабря,
– написала Марина Эр Горбач.
Постер фильма "Клондайк" покажут в Тайване / Скриншот сообщения Марины Эр Горбач
В фильме война подбрасывает немало испытаний для Ирки и Толика, ожидающих рождения ребенка. Когда война уже ступила к ним на порог, беременная женщина отказывается покидать родительский дом, зато решительно продолжает жить жизнь. В то время как мужчина – в абсолютной неопределенности, и который не мог обеспечить безопасность жене.
Внутренний мир героев в 2014 году абсолютно соответствует внутреннему состоянию украинцев в 2022 году, он, безусловно, актуален до сих пор. И это одна из его особенностей! Как тогда, так и сейчас предстает выбор перед украинцами – покидать дом или остаться. Мы видим эмоциональное беспокойство героев, позже – принятие ситуации, но продолжаются поиски измены и правды, видим сомнения. В результате Марина Эр Горбач сводит к тому, кто на самом деле наш враг, но делает это очень осторожно.
В эфире 24 канала Марина Эр Горбач рассказала о том, как возникла идея сценария к фильму. В 2016 году ее беспокоило то, что мир не называет войну, поэтому решила показать это в форме кино как режиссер. "Для того, чтобы помочь самой себе, меньше бояться и сопротивляться, я решила сделать фильм, в котором героиня художественным образом окажется в финале сильнее войны", – сказала она.
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Международное признание фильма
- В 2022 году получил награду на кинофестивале Санденс в США, а также взял гран-при на Международном кинофестивале в Сиэтле.
- В рамках 33-го кинофестиваля города Анкара команда ленты "Клондайк" режиссера и сценариста Марины Эр Горбач победила в трех номинациях: "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучшая работа художников".
- Кроме этого, "Клондайк" получил награду за лучший полнометражный фильм в городе Салоники в Греции.
- На кинофестивале Dingle Distillery International Film Festival, в Ирландии, "Клондайк" получил награду за лучший полнометражный фильм, дополненную таким стейтментом жюри: "Марина Эр Горбач создает увлекательное видение ада на Земле, наполненное очень знакомыми деталями, интимное по своему масштабу, но с убедительной способностью передать дезориентацию и решимость супругов (на седьмом месяце беременности), вынужденных противостоять назревающей войне".
- Лента получила пять наград на Hamilton Film Festival в Канаде.
- В Лос-Анджелесе прошла серия показов "Клондайка" в рамках промокампании кинопремии Оскар. 11 декабря состоялся показ фильма в рамках 23 Международного кинофестиваля города Тбилиси. В декабре "Клондайк" увидели в таких странах: Швеция, Австрия, Франция, Великобритания, Грузия, Турция, Израиль и другие.
- Также "Клондайк" номинирован на Awards Buzz (Лучший Международный Полнометражный Фильм) на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс.
- У "Клондайка" были все шансы побороться на Оскар-2023, но 21 декабря стало известно, что лента не попала в шорт-лист премии.