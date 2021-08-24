Проект "Что такое помнить" осуществляет ОО Arts & Rights при поддержке Украинского культурного фонда. В программу мероприятия включены документальные и художественные ленты о героях русско-украинской войны, которые боролись и продолжают борьбу за независимость и суверенитет Украины. Показ фильмов будет проходить три дня подряд.

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Кинопрограмма проекта "Что такое помнить"

1. "Война химер"

В пятницу 27 августа 2021 года в 16: 00 состоится показ фильма "Война химер" режиссеров Марии и Анастасии Старожицких 2017 года в таких кинотеатрах:

"Днепр", просп. Гагарина, 7;

"Старт", ул. Ивана Миколайчука, 15а;

"Факел", проспект Николая Бажана, 3;

кинотеатр имени Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 49.

Сюжет фильма раскрывает суть жизни, любви и смерти на фоне военных действий во время российско-украинской войны на Востоке Украины. Герои откровенно делятся своими впечатлениями друг с другом об увиденном, пережитом и наболевшем. Главными героями выступают: режиссер фильма Анастасия Старожицкая и ее парень, боец Валерий Лавренов.

"Война химер" 2017: Смотрите трейлер фильма

2. "Моя война"

В субботу 28 августа 2021 года в 16:00 покажут ленту "Моя война" режиссера Марии Кондаковой 2021 года в кинотеатрах:

"Лира", ул. Большая Житомирская, 40;

"Днепр", ул. Гагарина, 7;

"Старт", ул. Ивана Миколайчука, 15а;

"Факел", проспект Николая Бажана, 3;

кинотеатр имени Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 49.

Фильм-расследование показывает женскую сторону войны, ведь женщина на войне это отдельный феномен. "Лютик", "Лера" и "Ведьма" такие похожие, и такие разные: борьба за Украину, упрямство, женственность и сила духа – все, что объединило их на войне. Премьера ленты состоялась на 50-м Киевском международном кинофестивале "Молодость" в июне 2021 года.



Постер фильма "Моя война" / Фото Insightmedia

3. "Миф"

В воскресенье 29 августа 2021 года в 16:00 покажут фильм о Герое Украины и всемирно известном оперном певце Василии Слипаке, который оставил карьеру, чтобы защищать свою Украину – "Миф" от режиссера Леонида Кантера и Ивана Ясния 2018 года. Показ ленты состоится в кинотеатрах:

"Днепр", просп. Гагарина, 7;

"Старт", ул. Ивана Миколайчука, 15а;

"Факел", проспект Николая Бажана, 3;

кинотеатр имени Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 49.

"Миф" 2018: смотрите трейлер фильма