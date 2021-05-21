Поганцы, убийства, неразгаданные тайны в официальном трейлере "Кодекс киллера" с Мэгги Кью

18:09

Kinomania Film Distribution на своей ютуб-странице опубликовала трейлер триллера "Кодекс киллера" с Мэгги Кью в главной роли. Сценарий написал Ричард Уэнк, а режиссером фильма стал Мартин Кэмпбелл. В украинских кинотеатрах лента появится 26 августа 2021 года.