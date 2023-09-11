"Кофе с кардамоном" рассказывает увлекательную и страстную историю грешных чувств женатого польского шляхтича Адама и юной украинской сироты Анны. Это будет происходить на фоне революции 1848 – 1849 годов – "Весны народов".

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"Кофе с кардамоном" получил "Золоту Дзиґу"

Великолепная новость! "Кофе с кардамоном" получил "Золоту Дзиґу". Теперь официально наш сериал признан лучшим! Необычайно радуемся и поздравляем всех причастных!

– написала команда на официальной фейсбук-странице сериала.

"Кофе с кардамоном" получил "Золоту Дзиґу" / Фото с фейсбук-страницы фестиваля

Реакция сети

"Этот сериал по праву заслуживает самых высоких наград. Он вошел в жизнь многих семей не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Я считаю, что наградами должны быть отмечены отдельно Елена Лавренюк и Павел Делонг, сыгравшие дорогих моему сердцу Анну и Адама. Всех искренне поздравляю и желаю новых творческих успехов! Очень надеюсь на продолжение в ближайшем будущем";

"Это ожидаемо. Фильм замечательный. Среди всех сериалов подобного толка "Кофе с кардамоном", по-моему, самый удачный. И не только в Украине. Все слилось воедино";

"Очень отличный фильм, интересный сюжет, прекрасная игра артистов!

Очень рада, что этот фильм получил высокую награду!";

"Мои искренние поздравления всем причастным к созданию телесериала. Замечательная, непревзойденная командная работа. Браво!";

"Он действительно лучший! Уж не терпится продолжение посмотреть... Невероятно красивые актеры, костюмы, история и т.д. Спасибо!".

Что еще известно о сериале "Кофе с кардамоном"

Сериал снимали в удивительных местах Украины, городах и селах.

Главные роли в исторической драме сыграли украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг. Кроме них звездный состав пополнили Тарас Цымбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева и другие.

"Кофе с кардамоном" 1 серия: смотрите онлайн