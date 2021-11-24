"Кофе с кардамоном" с Цымбалюком: авторы рассекретили дату выхода и показали тизер сериала

Релиз самой ожидаемой ленты этой зимы "Кофе с кардамоном", основанной на романе Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона" выйдет 20 декабря на СТБ. Главные роли в исторической драме сыграли украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.

Сериал "Кофе с кардамоном" будет выходить на телеканале СТБ сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15. Историческая драма будет доступна в двух форматах, версию с более откровенными сценами по телевидению не покажут, но вы сможете просмотреть ее на ютубе на официальном канале ленты.

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"Кофе с кардамоном": о чем будет рассказывать сериал

Нам покажут увлекательную и страстную историю, грешные чувства женатого польского шляхтича Адама и юной украинской сироты Анны. Это будет происходить на фоне революции 1848-1849 годов – "Весны народов".

Сегодня авторы фильма также презентовали постер к "Кофе с кардамоном".



Постер к сериалу / Фото СТБ

Напомним, сценарий сериала создан на основе романа украинской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона", над которым она работала более 10 лет.

Актерский состав

Тарас Цымбалюк;

Анна Чесляк;

Олег Стальчук;

Леся Самаева;

София Бровко;

Анастасия Остреинова и другие.

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