Серіал "Кава з кардамоном" виходитиме на телеканалі СТБ одразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 годині. Історична драма буде доступна у двох форматах, версію з відвертішими сценами на телебаченні не покажуть, але ви зможете переглянути її на ютубі на офіційному каналі стрічки.
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"Кава з кардамоном": про що розповідатиме серіал
Нам покажуть захопливу та пристрасну історію, грішні почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Це все відбуватиметься на тлі революції 1848–1849 років – "Весни народів".
Сьогодні автори стрічки також презентували постер до "Кави з кардамоном".
Постер до серіалу / Фото СТБ
Нагадаємо, сценарій серіалу створено на основі роману української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", над яким вона працювала понад 10 років.
Акторський склад
- Тарас Цимбалюк;
- Анна Чесляк;
- Олег Стальчук;
- Леся Самаєва;
- Софія Бровко;
- Анастасія Остреїнова та інші.
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