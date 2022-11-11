Благодарна нашим братьям, – актриса "Кофе с кардамоном" поздравила Польшу с Днем независимости

Украинская актриса Елена Лавренюк поблагодарила польских коллег из сериала "Кофе с кардамоном" за поддержку в борьбе с Россией. Также звезда поздравила Польшу с Днем Независимости.

В инстаграме звезда опубликовала эмоциональное сообщение. Она вспомнила каникулы у бабушки в Самборе и почему захотела экранизировать роман Натальи Гурницкой "Мелодия Кофе в тональности Кардамона".

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Елена Лавренюк поблагодарила поляков и поздравила с Днем независимости

Я много рассказывала о том, что была воспитана в культуре Запада Украины. Со Львова на каникулы к бабушке ездила в Самбор (это на границе с Польшей), я помню все традиции бабушек, пол семьи у меня поляков. Потому мне и захотелось экранизировать роман Натальи Гурницкой "Мелодия Кофе в тональности Кардамона", передающий всю атмосферу традиций,

– поделилась актриса.

Елена дополнила, что "это был трудный путь, но нет ничего невозможного": "За глаза мы называли наше кино "Кофе с Корвалолом".

Звезда поблагодарила польских актеров, которые сыграли в сериале "Кофе с кардамоном" и поздравила с символическим днем в Польше: "Я очень рад, что именно эти прекрасные польские актеры присоединились к нашей экранной семье. Аня, Павел, Антик, Дорота, Бартек в реальной жизни очень помогают украинцам. Я благодарна нашим настоящим братьям и сестрам за поддержку. А польский зритель очень скоро увидит на экранах нашу историю. С Днем Независимости Польши!".

Елена Лавренюк с польскими актерами сериала "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма актрисы

Актерский состав

Главные роли в исторической драме сыграли украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг. Кроме них, звездный состав пополнили:

Тарас Цымбалюк;

Анна Чесляк;

Олег Стальчук;

Леся Самаева;

София Бровко;

Анастасия Остреинова и другие.

О чем рассказывает сериал

"Кофе с кардамоном" – 10-серийная увлекательная и страстная история о грешных чувствах женатого польского шляхтича Адама и юной украинской сироты Анны. Это все происходит на фоне революции 1848-1849 годов - "Весны народов". Сериал снимали в удивительных местах Украины, городах и селах.

Напомним, в июне появилась информация о том, что права на международную дистрибуцию украинского сериала "Кофе с кардамоном" приобрела немецкая кинокомпания Beta Film. По словам Вероники Коваковой, исполнительной вице-президентки Beta Film по международным продажам в Восточной Европе и Турции, "Кофе с кардамоном", по ее словам, – идеальный пример значимости локальной истории, талантливых креативщиков и отличного производственного качества.