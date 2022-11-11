Авторы российского проекта "Папины дочки" пытались изобразить украинцев неопытными и некультурными людьми из деревни, наивными и провинциальными. Ниже смотрите подборку видео доказательств.

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Российская пропаганда в "Папиных дочерях"

В центре истории, напомним, – семья психотерапевта, которого покидает супруга. У него есть пять дочерей, теща и много проблем. В ситкоме изображена их жизнь, место которой нашла российская пропаганда. Ну, но это не удивительно, ведь он создан российскими авторами, которые везде ищут возможность опозорить украинцев, которые сейчас борются за свое право на свободу.

Инстаграм-канал национальный проект по медиаграмотности Министерства культуры и информационной политики "Фильтр" со ссылкой на ютуб-канал "Філософкиця" привел ряд доказательств того, как главные герои издевались над Украиной.

Раньше мы не обращали особого внимания на детали, которые сейчас кажутся просто вопиющими украинцами.

– говорится в сообщении.

Российская пропаганда в "Папиных дочерях": смотрите видео с поличным

Реакция сети

Украинцы уверены, что этим сериалом россияне разве унизили себя: "Жена, которая бросила детей и исчезла. Мужчина, имеющий проблемы с женщинами, деньгами и периодически алкоголем. Дети растут сами по себе. Самый успешный персонаж – миллионер-бандит. Достаточно неплохое изображение русского действительности".

А вот о стиральной машинке, которой якобы по сценарию нет у украинцев, вообще какой-то сюр. Ведь российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения немало наворовали из Украины – от женского белья и стиральных машин до песен и культурных памятников. "Смеялись над нами, а теперь воруют наши трусы из дома", – пишут украинцев в сети. Больше отзывов: