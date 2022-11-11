Автори російського проєкту "Папіни дочкі" намагались зобразити українців неосвідченими та некультурними селянами, наївними та провінціальними. Нижче дивіться добірку відео доказів.
Читайте також Як няня Віка ганьбила українців та Маріуполь у ситкомі "Моя прекрасна няня": добірка доказів
Російська пропаганда в "Папіних дочках"
У центрі історії, нагадаємо, – сім’я психотерапевта, якого залишає дружина. У нього є п’ять дочок, теща і чимало проблем. У ситкомі зображене їхнє життя, місце в якому знайшла російська пропаганда. Ну, але це не дивно, адже він створений російськими авторами, які усюди шукають можливість зганьбити українців, які зараз виборюють своє право на свободу.
Інстаграм-канал національний проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики "Фільтр" з посиланням на ютуб-канал "Філософкиця" навів низку доказів про те, як головні герої знущалися з України.
Раніше ми не звертали особливої уваги на деталі, які зараз здаються просто кричуще принизливими для українців,
– йдеться в дописі.
Російська пропаганда в "Папіних дочках": дивіться відео з доказами
Реакція мережі
Українці впевнені, що цим серіалом росіяни хіба принизили себе: "Дружина, яка покинула дітей і зникла. Чоловік, який має проблеми з жінками, грошима і періодично алкоголем. Діти ростуть самі по собі. Найуспішніший персонаж – мільйонер-бандит. Досить непогане зображення російської дійсності".
А от про пральну машинку, якої нібито за сценарієм немає в українців, взагалі якийсь сюр. Адже, російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення чимало накрали з України – від жіночої білизни та пральних машин до пісень та культурних пам’яток. "Сміялися з нас, а тепер крадуть наші труси з хати", – пишуть українців в мережі. Більше відгуків:
- "Якщо автору цього посту довелося переглянути весь серіал, то я йому співчуваю";
- Та ще тоді ці недожарти ображали, і я не розуміла, звідки таке і де там сміятись треба. Тотальне приниження українців. І вони ще питають "А что мы Украине сделали такого?!" А дійсно, що ж?!";
- "Любила цей серіал, і не сприймала ці моменти до уваги, але от факт, що цей текст відігравала акторка родом з України Мирослава Карпович не вкладається в голову";
- "Там ще про її брата було. Типу він працює в Україні викладачем іноземної мови, як виявилося російської. З нього посміялися і побажали знайти нормальну роботу, а загалом, я любила цей серіал і не вважала себе меншовартісною. Проте людину, яка пускала таке в ефір, я покарала б".