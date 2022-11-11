В інстаграмі зірка опублікувала емоційний допис. Вона пригадала канікули у бабусі в Самборі та чому захотіла екранізувати роман Наталії Гурницької "Мелодія Кави у тональності Кардамону".

Вас може зацікавити "Сміялися, а тепер крадуть наші труси": як у серіалі "Папіни дочкі" принижували українців

Олена Лавренюк подякувала полякам і привітала з Днем незалежності

Я багато розповідала про те, що була вихована у культурі заходу України. Зі Львова на канікули до бабусі їздила до Самбора (це на кордоні з Польщею), я пам’ятаю усі традиції бабусь, пів родини у мене поляків. Тому мені й захотілось екранізувати роман Наталії Гурницької "Мелодія Кави у тональності Кардамону", який передає усю атмосферу традицій,

– поділилася актриса.

Олена доповнила, що "це був важкий шлях, але немає нічого неможливого": "Позаочі ми називали наше кіно "Кава з Корвалолом".

Зірка подякувала польським акторам, які зіграли у серіалі "Кава з кардамоном" та привітала з символічним днем у Польщі: "Я дуже тішусь, що саме ці прекрасні польські актори долучились до нашої екранної родини. Аня, Павел, Антик, Дорота, Бартек в реальному житті дуже допомагають українцям. Я вдячна нашим справжнім братам та сестрам за підтримку. А польський глядач дуже скоро побачить на екранах нашу історію. З Днем Незалежності Польщі!".

Олена Лавренюк з польськими акторами серіалу "Кава з кардамоном" / Фото з інстаграму акторки

Акторський склад

Головні ролі в історичній драмі зіграли українська акторка театру і кіно Олена Лавренюк та польський актор Павел Делонг. Окрім них, зірковий склад поповнили:

Тарас Цимбалюк;

Анна Чесляк;

Олег Стальчук;

Леся Самаєва;

Софія Бровко;

Анастасія Остреїнова та інші.

Про що розповідає серіал

"Кава з кардамоном" – 10-серійна захоплива та пристрасна історія про грішні почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Це все відбувається на тлі революції 1848–1849 років – "Весни народів". Серіал знімали у дивовижних місцях України, у містах та селах.

Нагадаємо, у червні з’явилася інформація про те, що права на міжнародну дистрибуцію українського серіалу "Кава з кардамоном" придбала німецька кінокомпанія Beta Film. За словами Вероніки Ковакової, виконавчої віцепрезидентки Beta Film з міжнародних продажів у Східній Європі та Туреччині, "Кава з кардамоном", за її словами, – ідеальний приклад значущості локальної історії, талановитих креативників і відмінної виробничої якості.