Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук актрисы Елены Лавренюк. На фотографиях, кроме нее, видно и Алексея Гнатковского, который появится во втором сезоне сериала.

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В комментариях к сообщению Елены Лавренюк люди пишут, что с нетерпением ждут продолжения "Кофе с кардамоном". Кроме того, отмечают, какие хорошие фотографии, и пытаются отгадать локации.

Фото со съемок сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли"

Что известно о 2 сезоне "Кофе с кардамоном"

1 сезон сериала "Кофе с кардамоном" был снят по мотивам романа Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Премьера состоялась в декабре 2021 года. Зрители увидели историю запретной любви Анны.

По словам команды, 2 сезон – их оригинальный взгляд на новую страницу жизни девушки. Утверждается, что это не экранизация следующей книги украинской писательницы.

"Наш "Кофе с кардамоном" покорил сердца не только украинских зрителей. И мы знаем, как сильно наши зрители ждали продолжения. Второй сезон сочетает в себе такие важные темы, как ценность собственной земли, материнской любви и решения, которые выбираются сердцем, несмотря на все трудности. Но главной темой истории Анны была и остается любовь, ради которой она готова пройти нелегкий путь", – рассказала Екатерина Шевелюк, генеральный продюсер сериального производства телеканала СТБ.