Появились новые фото со съемок 2 сезона сериала "Кофе с кардамоном": когда премьера

В августе этого года стало известно, что начались съемки 2 сезона украинского сериала "Кофе с кардамоном". Премьера исторической драмы запланирована на 2025 год. На днях появились новые фото со съемочной площадки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук актрисы Елены Лавренюк. На фотографиях, кроме нее, видно и Алексея Гнатковского, который появится во втором сезоне сериала.

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В комментариях к сообщению Елены Лавренюк люди пишут, что с нетерпением ждут продолжения "Кофе с кардамоном". Кроме того, отмечают, какие хорошие фотографии, и пытаются отгадать локации.

Фото со съемок сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли"

Что известно о 2 сезоне "Кофе с кардамоном"

1 сезон сериала "Кофе с кардамоном" был снят по мотивам романа Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Премьера состоялась в декабре 2021 года. Зрители увидели историю запретной любви Анны.

По словам команды, 2 сезон – их оригинальный взгляд на новую страницу жизни девушки. Утверждается, что это не экранизация следующей книги украинской писательницы.

"Наш "Кофе с кардамоном" покорил сердца не только украинских зрителей. И мы знаем, как сильно наши зрители ждали продолжения. Второй сезон сочетает в себе такие важные темы, как ценность собственной земли, материнской любви и решения, которые выбираются сердцем, несмотря на все трудности. Но главной темой истории Анны была и остается любовь, ради которой она готова пройти нелегкий путь", – рассказала Екатерина Шевелюк, генеральный продюсер сериального производства телеканала СТБ.