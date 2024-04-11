Еще недавно отгремела церемония награждения Оскар-2024, где украинская лента "20 дней в Мариуполе" завоевала звание лучшего документального фильма. А уже 2 марта 2025 года мы узнаем новых победителей в определенных номинациях.

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Церемония награждения Оскар-2025

Церемония вручения 97-й премии Оскар состоится 2 марта 2025 года в театре Dolby Theatre и будет транслироваться в прямом эфире на ABC.

Предварительное голосование начнется 9 декабря и завершится 13 декабря 2024 года.

Короткий список номинантов будет объявлен 17 декабря 2024 года.

Голосование за номинации начнется 8 января и завершится 12 января 2025 года.

Анонс номинантов состоится 17 января 2025 года.

Обед номинантов на премию Оскар запланирован на 10 февраля 2025 года.

Финальное голосование продлится с 11 по 18 февраля 2025 года.

Американская киноакадемия оставляет за собой право изменять эти даты.

Предполагают, что к фильмам 2024 года, которые будут претендовать на Оскар-2025, будут включены "Дюна: Часть вторая" и "Фуриоза".

10 марта отгремел Оскар-2024: кто победил

Победителей премии Оскар-2024 объявили в Лос-Анджелесе. Фильм "Оппенгеймер" признан настоящим триумфатором по количеству полученных статуэток. Вот краткий список победителей:

Лучший фильм – "Оппенгеймер"

Лучший актер – Киллиан Мерфи за роль в фильме "Оппенгеймер"

Лучшая актриса – Эмма Стоун за выступление в "Бедных созданиях"

Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший в "Оппенгеймере"

Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф в "Оставленных"

Лучший режиссер – Кристофер Нолан за "Оппенгеймер"

Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"

Ожидайте нового путешествия с самым громким кинособытием года и составляйте свой список лучших лент, которые стоят победы на Оскар-2025.