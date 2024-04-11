Ще нещодавно відгриміла церемонія нагородження Оскар-2024, де українська стрічка "20 днів у Маріуполі" виборола звання найкращого документального фільму. А вже 2 березня 2025 року ми дізнаємось нових переможців у визначених номінаціях.

Рекомендуємо Незабутні емоції: 3 серіали про казино, які підігріють жагу до перемоги

Церемонія нагородження Оскар-2025

Церемонія вручення 97-ї премії Оскар відбудеться 2 березня 2025 року в театрі Dolby Theatre та транслюватиметься наживо на ABC.

Попереднє голосування розпочнеться 9 грудня та завершиться 13 грудня 2024 року.

Короткий список номінантів буде оголошено 17 грудня 2024 року.

Голосування за номінації розпочнеться 8 січня та завершиться 12 січня 2025 року.

Анонс номінантів відбудеться 17 січня 2025 року.

Обід номінантів на премію Оскар заплановано на 10 лютого 2025 року.

Фінальне голосування триватиме з 11 по 18 лютого 2025 року.

Американська кіноакадемія залишає за собою право змінювати ці дати.

Передбачають, що до фільмів 2024 року, які будуть претендувати на Оскар-2025, будуть включені "Дюна: Частина друга" і "Фуріоза".

10 березня відгримів Оскар-2024: хто переміг

Переможців премії Оскар-2024 оголосили в Лос-Анджелесі. Фільм "Оппенгеймер" визнаний справжнім тріумфатором за кількістю отриманих статуеток. Ось короткий список переможців:

Найкращий фільм – "Оппенгеймер"

Найкращий актор – Кілліан Мерфі за роль у фільмі "Оппенгеймер"

Найкраща акторка – Емма Стоун за виступ у "Бідолашних створіннях"

Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший у "Оппенгеймер"

Найкраща акторка другого плану – Давайн Джой Рендольф у "Залишених"

Найкращий режисер – Крістофер Нолан за "Оппенгеймер"

Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"

Очікуйте нової мандрівки з найгучнішою кіноподією року та складайте свій список найкращих стрічок, які вартують перемоги на Оскар-2025.