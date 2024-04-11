Американская киноакадемия объявила дату проведения премии Оскар в 2025 году
Источник:IndieWire
Американская киноакадемия объявила дату проведения 97-й церемонии вручения премии Оскар. Кроме того, организаторы назвали даты начала голосования и их сроки.
Еще недавно отгремела церемония награждения Оскар-2024, где украинская лента "20 дней в Мариуполе" завоевала звание лучшего документального фильма. А уже 2 марта 2025 года мы узнаем новых победителей в определенных номинациях.
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Церемония награждения Оскар-2025
Церемония вручения 97-й премии Оскар состоится 2 марта 2025 года в театре Dolby Theatre и будет транслироваться в прямом эфире на ABC.
- Предварительное голосование начнется 9 декабря и завершится 13 декабря 2024 года.
- Короткий список номинантов будет объявлен 17 декабря 2024 года.
- Голосование за номинации начнется 8 января и завершится 12 января 2025 года.
- Анонс номинантов состоится 17 января 2025 года.
- Обед номинантов на премию Оскар запланирован на 10 февраля 2025 года.
- Финальное голосование продлится с 11 по 18 февраля 2025 года.
Американская киноакадемия оставляет за собой право изменять эти даты.
Предполагают, что к фильмам 2024 года, которые будут претендовать на Оскар-2025, будут включены "Дюна: Часть вторая" и "Фуриоза".
10 марта отгремел Оскар-2024: кто победил
Победителей премии Оскар-2024 объявили в Лос-Анджелесе. Фильм "Оппенгеймер" признан настоящим триумфатором по количеству полученных статуэток. Вот краткий список победителей:
- Лучший фильм – "Оппенгеймер"
- Лучший актер – Киллиан Мерфи за роль в фильме "Оппенгеймер"
- Лучшая актриса – Эмма Стоун за выступление в "Бедных созданиях"
- Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший в "Оппенгеймере"
- Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф в "Оставленных"
- Лучший режиссер – Кристофер Нолан за "Оппенгеймер"
- Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"
Ожидайте нового путешествия с самым громким кинособытием года и составляйте свой список лучших лент, которые стоят победы на Оскар-2025.