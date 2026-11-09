Звезды фильма "Когда Гарри встретил Салли" встретились спустя 37 лет: фото, вызывающее ностальгию

Как сообщает Just Jared, встреча состоялась 3 ноября в нью-йоркском театре Imperial Theatre, где 78-летний Кристал выступает с автобиографическим моноспектаклем "860".

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После выступления актеры вместе сфотографировались на сцене, а Кристал опубликовал снимок в инстаграме, отметив, что к нему заглянула давняя подруга.

Что известно о новом спектакле Билли Кристала

Спектакль "860" посвящен личным воспоминаниям актера, его семье, дружбе и утратам. Его название – это номер дома Кристала в Калифорнии, который сгорел во время масштабных пожаров в январе 2025 года. Там актер с женой прожил 46 лет.

В постановке Кристал сочетает юмор с трогательными историями о своей жизни. Показы продлятся до 14 февраля 2027 года.

Напомним, Мэг Райан и Билли Кристал вместе снялись в фильме "Когда Гарри встретил Салли" 1989 года. Картина стала классикой романтического кино, а ее главные герои – одной из самых любимых экранных пар.

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И хотя за 37 лет Голливуд успел снять сотни романтических комедий, Гарри и Салли до сих пор занимают особое место в сердцах зрителей.

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