Зірки "Коли Гаррі зустрів Саллі" зустрілися через 37 років: фото, яке викликає ностальгію

Як повідомляє Just Jared, зустріч відбулася 3 листопада в нью-йоркському театрі Imperial Theatre, де 78-річний Крістал виступає з автобіографічною моновиставою "860".

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Після виступу актори разом сфотографувалися на сцені, а Крістал опублікував світлину в Instagram, зазначивши, що до нього завітала давня подруга.

Що відомо про нову виставу Біллі Крістала

Вистава "860" присвячена особистим спогадам актора, його родині, дружбі та втратам. Її назва – це номер будинку Крістала в Каліфорнії, який згорів під час масштабних пожеж у січні 2025 року. Там актор із дружиною прожив 46 років.

У постановці Крістал поєднує гумор зі зворушливими історіями про своє життя. Покази триватимуть до 14 лютого 2027 року.

Нагадаємо, Мег Раян і Біллі Крістал разом зіграли у фільмі "Коли Гаррі зустрів Саллі" 1989 року. Стрічка стала класикою романтичного кіно, а її головні герої – однією з найулюбленіших екранних пар.

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І хоча за 37 років Голлівуд встиг зняти сотні романтичних комедій, Гаррі та Саллі досі посідають особливе місце в серцях глядачів.

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