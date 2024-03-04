23 января, наконец-то объявили номинантов на ежегодную премию Оскар, а совсем скоро узнаем, кто же получит золотую статуэтку и всемирное признание в мире кино. Когда и где победители получат свои награды – читайте дальше.

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Оскар-2024: дата и время проведения

Когда и где состоится церемония награждения

Награждение состоится в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 10 марта 2024 года. Церемонию вручения престижной кинопремии можно будет посмотреть в ночь с 10 на 11 марта в 20:00 по американскому времени и в 03:00 часов ночи по времени Украины.

Где можно будет посмотреть онлайн

Трансляция Оскара-2024 состоится на американском телеканале ABC.

Ранее украинские зрители имели возможность смотреть это событие на телеканале Общественное Культура, однако пока еще не подтверждено, будет ли это возможно и в 2024 году, поскольку канал официально не сообщил об этой информации.

Кстати, ведущим церемонии награждения премии в этом году станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Это будет его четвертое участие в роли ведущего на церемонии Оскар. Джимми уже был ведущим в 2017, 2018 и 2023 годах.

Номинанты на категорию "Лучший фильм"

"Американское чтиво"

"Анатомия падения"

"Барби"

"Оставленные"

"Убийцы цветочной полни"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Прошлые жизни"

"Бедные создания"

"Зона интересов"

Выбирайте своих фаворитов и болейте за украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе", который номинирован в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".