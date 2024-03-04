23 січня, нарешті оголосили номінантів на щорічну премію Оскар, а зовсім скоро дізнаємось, хто ж отримає золоту статуетку та всесвітнє визнання у світі кіно. Коли та де переможці отримають свої нагороди – читайте далі.
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Оскар-2024: дата та час проведення
Коли та де відбудеться церемонія нагородження
Нагородження відбудеться в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 10 березня 2024 року. Церемонію вручення престижної кінопремії можна буде переглянути у ніч з 10 на 11 березня о 20:00 за американським часом та о 03:00 годині ночі за часом України.
Де можна буде подивитись онлайн
Трансляція Оскара-2024 відбудеться на американському телеканалі ABC.
Раніше українські глядачі мали змогу дивитися цю подію на телеканалі Суспільне Культура, проте наразі ще не підтверджено, чи буде це можливо й у 2024 році, оскільки канал офіційно не повідомив про цю інформацію.
До речі, ведучим церемонії нагородження премії цього року стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Це буде його четверта участь у ролі ведучого на церемонії Оскар. Джиммі вже був ведучим у 2017, 2018 і 2023 роках.
Номінанти на категорію "Найкращий фільм"
- "Американське чтиво"
- "Анатомія падіння"
- "Барбі"
- "Залишені"
- "Вбивці квіткової повні"
- "Маестро"
- "Оппенгеймер"
- "Минулі життя"
- "Бідолашні створіння"
- "Зона інтересів"
Обирайте своїх фаворитів та вболівайте за український документальний фільм "20 днів у Маріуполі", який номінований у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".