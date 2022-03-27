Когда и где смотреть Оскар-2022: дата и время проведения самой популярной премии

Сегодня, 27 марта, в Лос-Анджелесе отгремит самая престижная церемония награждения в области кинематографа – Оскар-2022. Когда и где следует смотреть ожидаемую премию – расскажем Кино 24.

Американская киноакадемия 8 февраля объявила номинантов на Оскар-2022. Лидером по количеству номинаций стал вестерн "В руках кобеля". "Дюна" Дэнни Вильнева заняла второе место. Когда и где победители получат свои награды – читайте дальше.

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Оскар-2022: дата и время проведения

Когда и где произойдет

94-я церемония вручения премии Оскар состоится 28 марта в 3 часа по киевскому времени, красная дорожка в 1:30.

В прошлом году церемония прошла на Union Station в центре Лос-Анджелеса, но в этот раз она вернется в свой дом с 2002 года: Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center.

Где можно посмотреть онлайн

Как и в прошлом году, церемония вручения премии Оскар будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC, доступном только в Америке. В Украине ежегодно ее транслировал канал "Украина", однако в этом году трансляции не будет. Все из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Церемонию награждения можно будет смотреть онлайн на следующих каналах:

Hulu из Live TV;

Хулу+;

Ютуб ТВ;

ПРЯМОЕ ТВ;

ПОТОК;

Фубо ТВ.

Как только станет известно о победителях кинопремии Оскар в 2022 году, мы сразу опубликуем информацию на Кино 24.