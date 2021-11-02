Сериал, который набрал около 20 номинаций на нынешнюю престижнейшую телепремию США Эмми-2021 от Apple TV+ стал самой доброй и самой популярной лентой 2021 года. Сегодня картина насчитывает 2 сезона, которые порадовали главных звезд Голливуда. В частности, недавно Адель в интервью Vogue призналась, что "Тед Лассо" – ее самый любимый сериал.

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Что известно о третьем сезоне

Variety сообщает, что Данстер подтвердил: съемки 3-го сезона о Теде Лассо начнутся 31 января 2022 года. Однако, когда его спросили о предстоящей сюжетной линии, Данстер сказал, что ничего не знает.

Я не пытаюсь показаться застенчивым, но я ничего не знаю. Я думаю, студии нравится хранить это в тайне, но Джейсон Судейкис знает, в чем суть сюжета. Сейчас он активно работает со сценаристами, и мы скоро увидим, что из этого вышло,

– ответил Фил Данстер на вопрос о новых сюжетных линиях сериала.

О чем рассказывает сериал "Тед Лассо"

Красавица Ребека решила отомстить своему бывшему мужу виртуозным образом. Отсудив права на его футбольную команду, она нанимает тренера бейсбольной команды для того, чтобы загубить дело жизни бывшего. Но Тед Лассо добросовестный человек, который берется за дело и выполняет его отлично.

Что известно о первых двух сезонах: рейтинг

Премьера первого сезона "Теда Лассо" на Apple TV+ состоялась еще в августе 2020 года. Он состоял из 10 эпизодов. Производство второго началось быстро, сразу после первого. Второй сезон вышел в июле 2021 года в 12 сериях. Обе части получили положительные отзывы и общее издание. Как мы уже упоминали выше, сериал набрал около 20 номинаций на Эмми-2021. На Rotten Tomatoes рейтинг первого сезона от кинокритиков составил 92%, а второго – 98%.



Джейсон Судейкис и Ханна Уэддингем в ролях Теда и Ребеки / Фото из Кинориума

Фил Данстер сыграл роль Джейми Тарта

В американском спортивном комедийно-драматическом сериале Тед Лассо видит в Тарте нападающего "Ричмонда" и лучшего бомбардира клуба, что способствует его высокой самооценке и большому влиянию в раздевалке на стадионе "Нельсон Роуд". После короткого пребывания в реалити-шоу Lust Conquers All Джейми вынужден "проглотить" свою гордость, поскольку его звездная сила ослабевает, а его бывшие товарищи по команде больше не одобряют его агрессивное поведение.



Фил Данстер в роли Джейми Тарта / Фото из Кинориума

Поклонники сериала могут отдыхать, зная, что 3-й сезон "Теда Лассо", хоть и завершающий, уже "в пути". Надеемся, что последняя часть картины оправдает все ожидания зрителей.

"Тед Лассо" 2021: смотрите трейлер ко второму сезону