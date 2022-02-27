60-летний Джим Керри довольно часто и резко высказывается о политике. Поэтому пока российские знаменитости и инфлюэнсеры "не вынимают языки из задницы", как говорит Сергей Притула, звезда фильма "Маска" на весь мир говорит о войне в Украине, которую развязал Путин. Похоже, он знает и об обстрелах мирных жителей, и о разрушенных домах по всей стране, ведь сердце его разрывается.

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У меня разрывается сердце, когда вижу, как невинные люди, особенно дети, подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического недоумка в истории. Берегитесь того, кого не любят,

– написал Джим Керри.

Эмоциональное сообщение он дополнил красноречивым фото, которое, очевидно, свидетельствует о мощи украинской армии и народа. На нем разорванный плюшевый медведь, как символ России, на фоне желто-синего флага.

Напомним, еще три года назад, в октябре 2019-го, Джим Керри шутил над Зеленским и Трампом. Он нарисовал карикатуру, в которой высмеял президентов Украины и США: "Мошенник сделал Зеленскому предложение, от которого он не мог отказаться".

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