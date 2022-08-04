"Скоро будем дома": муж Русланы Писанки рассказал новые детали о возвращении в Украину

Игорь Исаков сейчас находится в Германии. Муж Русланы Писанки делает все для того, чтобы как можно быстрее вернуться в Украину. Актрису похоронят в Киеве.

В Германии 2 августа в месте Кайзерслаутерн простились с украинской актрисой театра и кино Русланой Писанкой. Игорь Исаков поделился с друзьями в фейсбуке новой информацией о возвращении в Украину.

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Когда Руслану Писанку привезут в Киев

По словам мужчины, осталось совсем немного, нужно решить дело с "одной маленькой, но важной бумажкой".

Вот такие у нас дела сегодня. Был сегодня в нашем консульстве. Спасибо работникам за помощь и оперативность, особенно Владимиру. Поэтому уже есть понимание, что почти все сделано, осталась одна маленькая, но важная бумажка. Скоро будем дома. Слава Богу. Обнял всех-всех,

– поделился мужчина.

Как известно, в Украине звезду похоронят на Байковом кладбище. Когда пройдут похороны, Исаков сообщит впоследствии.

Напомним, последние дни своей жизни Руслана Писанка провела в Германии. Там врачи ей диагностировали рак. Звезда никому не рассказывала о своей болезни. Тяжело пережив смерть мамы и после тяжелой борьбы с раком, женщина ушла в вечность на 57 году жизни. Недавно Игорь Исаков попросил поставить за нее свечу в церкви.