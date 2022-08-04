У Німеччині 2 серпня у місці Кайзерслаутерн попрощалися з українською актрисою театру та кіно Русланою Писанкою. Ігор Ісаков поділився з друзями у фейсбуці новою інформацією про повернення в Україну.

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Коли Руслану Писанку привезуть до Києва

За словами чоловіка, залишилося зовсім трішки, потрібно вирішити справу з "одним маленьким, але важливим папірцем".

От такі у нас справи сьогодні. Був в нашому консульстві сьогодні. Дякую працівникам за допомогу та оперативність, особливо Володимиру. Тож вже є розуміння, що майже все зроблено, залишився один маленький, але важливий папірець. Скоро будемо вдома. Хвала Богу. Обійняв всіх-всіх,

– поділився чоловік.

Як відомо, в Україні зірку поховають на Байковому кладовищі. Коли відбудеться похорон, Ісаков повідомить згодом.

Нагадаємо, останні дні свого життя Руслана Писанка провела в Німеччині. Саме там лікарі їй діагностували рак. Зірка нікому не розповідала про свою хворобу. Важко переживши смерть мами й після тяжкої боротьби з раком, жінка відійшла у вічність на 57 році життя. Нещодавно Ігор Ісаков попросив поставити за неї свічку у церкві.