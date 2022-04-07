Когда состоится Эмми-2022: организаторы назвали дату церемонии

Представители премии Эмми-2022 объявили дату торжественной церемонии. Кинособытие отгремит 12 сентября.

Телеакадемия сообщила, что номинации на престижную телевизионную премию будут объявлены 12 июля. Эмми-2022 будет проводиться онлайн в прямом эфире на канале NBC.

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Пока неизвестно, кто будет ведущим церемонии и продюсерами. Остальные подробности телеакадемия объявит позже.

Как прошла премия Эмми в 2021 году

Церемония вручения главной телевизионной премии Эмми-2021 прошла в Лос-Анджелесе. Сериалу "Корона" вручили больше всего наград. Первое место среди комедийных сериалов разделили "Тед Лассо" и "Уловки".

Первое место среди комедийных сериалов разделили "Тед Лассо" и "Уловки". "Мейр из Исттауна" сумел добыть в борьбе наибольшее количество наград в номинации "Лучший минисериал". Обладателем премии стал драматический сериал "Ферзевый гамбит".

Интересно также, что среди номинантов Эмми-2021 в категории "Выдающийся документальный или специальный выпуск" было скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри, всколыхнувшим мировую прессу, но не понравившееся Букингему.

В интервью супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявлениях и истинных причинах отхода от британской монархии.