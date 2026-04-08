Голливудский уровень или полный провал: стоит ли тратить время на фильм "Когда ты расстанешься"

12 марта 2026 года в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Когда ты расстанешься?". Это украинская романтическая комедия режиссера Алексея Комаровского. Лента является сиквелом и логическим продолжением фильма 2025 года "Когда ты выйдешь замуж?".

В материале 24 Канала рассказываем, что известно о сюжете и актерском составе картины. А также пытаемся выяснить: чем на самом деле является эта лента – кино уровня Голливуда или развлекательный проект на любителя, и стоит ли тратить на нее свое время.

О чем идет речь в фильме "Когда ты расстанешься"?

В фильме "Когда ты расстанешься?" события разворачиваются после свадьбы, которая превращается в сплошной хаос. Жених исчезает, а параллельно мир всколыхнула новость об исчезновении легендарного бриллианта. Самое интересное то, что эти события оказываются тесно связанными между собой.

Ксения и Лора отправляются на поиски Марка, даже не подозревая, в водоворот каких приключений, рисков, опасностей, ловушек и предательств им придется попасть. Их ждут неожиданные перевоплощения, которые кардинально меняют ход игры. К тому же в этой истории каждый имеет свою маску и не спешит показывать истинное лицо.

Главные роли в фильме Алексея Комаровского исполнили Наталка Денисенко, Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк, Анастасия Цимбалару, Иво Араков и Ольга Сумская. Кроме того, в ленте появились Григорий Решетник, Наталья Тур и другие украинские знаменитости.

Киношедевр или провал: стоит ли смотреть фильм?

После выхода сиквела фильма "Когда ты выйдешь замуж?" под названием "Когда ты расстанешься?" мнения обозревателей также оказались довольно разными. Часть из них отнеслась к ленте сдержанно-критически, отметив, что фильм больше напоминает легкий, развлекательный продукт без глубокого драматизма.

Некоторые же рецензенты обратили внимание на упрощенную подачу истории, иногда неестественную актерскую игру и ощущение "глянцевости", которое может не всем прийтись по душе. В частности, развернутый обзор фильма "Когда ты расстанешься?" опубликовали на YouTube-канале "Кинопил", где честно говорят о том, какие ленты стоит пересмотреть, а какие – лучше обойти.

В то же время даже среди критиков звучит мнение, что лента имеет свою аудиторию – прежде всего тех зрителей, которые ищут непринужденное кино для отдыха, без сложных смыслов и тяжелых тем. В рейтинге IMDb фильм получил всего 4.1 балла из 10.

Но, несмотря на замечания, фильм нельзя назвать однозначно провальным – скорее, он разделил зрителей по ожиданиям и восприятию современного украинского кино.