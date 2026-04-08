У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про сюжет і акторський склад картини. А також намагаємося з'ясувати: чим насправді є ця стрічка – кіно рівня Голлівуду чи розважальний проєкт на любителя, і чи варто витрачати на неї свій час.

Про що йдеться у фільмі "Коли ти розлучишся"?

У фільмі "Коли ти розлучишся?" події розгортаються після весілля, яке перетворюється на суцільний хаос. Наречений зникає, а паралельно світ сколихнула новина про зникнення легендарного діаманта. Найцікавіше те, що ці події виявляються тісно пов'язаними між собою.

Ксенія та Лора вирушають на пошуки Марка, навіть не підозрюючи, у вир яких пригод, ризиків, небезпек, пасток і зрад їм доведеться потрапити. На них чекають неочікувані перевтілення, які кардинально змінюють хід гри. До того ж у цій історії кожен має свою маску і не поспішає показувати справжнє обличчя.



Головні ролі у фільмі Олексія Комаровського виконали Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк, Анастасія Цимбалару, Іво Араков та Ольга Сумська. Крім того, у стрічці з'явилися Григорій Решетник, Наталія Тур та інші українські знаменитості.

Кіношедевр чи провал: чи варто дивитись фільм?

Після виходу сиквелу фільму "Коли ти вийдеш заміж?" під назвою "Коли ти розлучишся?" думки оглядачів також виявилися доволі різними. Частина з них поставилася до стрічки стримано-критично, відзначивши, що фільм більше нагадує легкий, розважальний продукт без глибокого драматизму.

Деякі ж рецензенти звернули увагу на спрощену подачу історії, подекуди неприродну акторську гру та відчуття "глянцевості", яке може не всім припасти до душі. Зокрема, розгорнутий огляд фільму "Коли ти розлучишся?" опублікували на YouTube-каналі "Кінопил", де чесно говорять про те, які стрічки варто переглянути, а які – краще оминути.



Водночас навіть серед критиків звучить думка, що стрічка має свою аудиторію – передусім тих глядачів, які шукають невимушене кіно для відпочинку, без складних сенсів і важких тем. У рейтингу IMDb фільм отримав всього 4.1 бала з 10.

Та, попри зауваження, фільм не можна назвати однозначно провальним – швидше, він розділив глядачів за очікуваннями та сприйняттям сучасного українського кіно.