Цю акторку точно знають завдяки численним ролям в українських серіалах. Анастасія Цимбалару найчастіше втілює на екрані драматичних героїнь, однак зовсім нещодавно в кінотеатрах відбулася прем'єра фільму "Коли ти розлучишся?", де акторка зіграла комедійного персонажа.

Ми зустрілися з Анастасією теплого весняного дня у Львові й поспілкувалися не лише про новий фільм, а й інші сфери її життя. Адже окрім акторства Настя займається блогерством, є ведучою подій, долучається до рекламних кампаній і навіть стала героїнею кліпу Віталія Козловського на пісню "Шекспір". Щиру розмову читайте далі на 24 Каналі.

Про роль у фільмі "Коли ти розлучишся?" і зйомки з Цимбалюком

Настю, ви зіграли одну з головних ролей у новому фільмі "Коли ти розлучишся?". Розкажіть детальніше про свою героїню.

Мій персонаж доволі неоднозначний. З одного боку, вона займає високу посаду, звикла керувати людьми, тримати все під контролем і швидко реагувати в екстрених ситуаціях. Але з іншого – це комедійний жанр, тому всі обставини трохи комічні й абсурдні, через що реакції та дії мого персонажа не завжди відповідають її статусу.



Актори "Коли ти розлучишся?" на прем'єрі фільму у Львові / Фото пресслужби

З режисером цього фільму – Олексієм Комаровським я співпрацювала вперше.

Одного дня Олексій написав, що має роль для мене і запросив на кастинг. Мені надіслали кілька сцен, сходила на проби і врешті-решт мене затвердили. Ніякого "блату" не було. Уже пізніше Олексій зізнався, що створював цього персонажа під мене.

Що було складне або несподіване під час роботи над цією роллю?

Загалом робота над фільмом "Коли ти розлучишся?" була дуже захопливою, але з іншого боку – складною, бо комедія – один з найважчих жанрів.



Анастасія Цимбалару на прем'єрі фільму у Львові / Фото пресслужби

У цьому фільмі ви співпрацювали з колегами з-за кордону. А чи самі плануєте зніматись за межами України?

Ніколи не кажи ніколи. Якби мені буквально 10 – 15 років тому сказали, що буду акторкою, я, мабуть, не повірила б. Ніхто не знає, як обернеться життя. Але мріяти, фантазувати про такий досвід точно не забороняю собі.

Чи готова Цимбалару шукати кохання на шоу та як потрапила у кліп Козловського?

Наскільки мені відомо, зйомки фільму відбувалися під час виходу в ефір "Холостяка". Припускаю, що Тарас ділився своїми враженнями з колегами. А чи задумувались ви над тим, щоб стати новою "Холостячкою"?

Останні кілька років я дуже часто чую це запитання і розумію, що поки відкрито не заявляю про нові стосунки, цього питання не уникнути. Зараз я нічого не загадую.

Все-таки вірю у Всесвіт, у долю, сподіваюся, що зможу знайти партнера і влаштувати особисте життя без участі в шоу.

Продовжуючи таку романтичну тему, нещодавно ви знялися в кліпі Віталія Козловського на пісню "Шекспір", де зіграли теж дуже чуттєву роль. Як відбулось ваше знайомство і чи загалом любите творчість Віталія?

Віталік – це краш мого дитинства (сміється – 24 Канал). Колись дивилась програму "Шанс", вболівала за Віталія, відправляла СМС за нього. Потім слідкувала за творчістю. І тоді, будучи підлітком, я й уявити не могла, що познайомлюсь з ним особисто і зіграю головну роль в його кліпі.

До зйомок ми з Віталіком не були знайомі. Просто одного дня він написав мені в інстаграмі з пропозицією взяти участь в зйомках кліпу. Я не розповідатиму про шквал емоцій, які виникли після прочитання цього повідомлення, але звісно, я погодилася. Мені було надзвичайно приємно отримати таке запрошення від кумира дитинства. Згодом надіслали сценарій самого кліпу і я зрозуміла, що це цілий короткометражний фільм. Це ще більше зацікавило, адже тема "кіно" близька для мене, а персонаж був прописаний дуже цікаво та чуттєво.

Через тиждень ми зустрілися на знімальному майданчику. Процес зйомок був дуже захопливим, але й не простим. Я щиро вдячна всій команді, особливо Віталіку, який огортав своєю турботою, підтримкою, вірою в мене.

Єдине, що було важко – холод у павільйоні. А я була у майже голій сукні. Але це точно того вартувало, бо результат перевершив навіть мої очікування.

Про переломні ролі та 2 сезон "Слідчої"

Які ролі серед тих, що вже є у вашій фільмографії, стали для вас переломними?

Мабуть, кожна роль в якомусь сенсі є переломною для мене. Але все-таки я залишаюсь вірною собі і вважаю, що саме драматичні ролі даються мені найкраще. Мені цікаво розбиратися в героїні, її психології, шукаті ті больові точки, на які можна спертися. Цікаво показувати зміни, які відбуваються з персонажем і знаходити спільні перетни з реальними історіями життя.

Але мені б дуже хотілось спробувати себе ще в якійсь спортивній драмі чи горорі.

Завжди цікаво бачити себе з різних сторін. Наприклад, щодо своєї ролі у "Коли ти розлучишся?" найчастіше чую, що такою мене ще не знали. Це означає, що все вдалося і я продовжую йти за своїм покликом.

Ваші колеги Антоніна Хижняк та Дмитро Сова зіграли у новій виставі Івана Уривського "Балада про украдене щастя", хоч глядачі звикли бачити їх у фільмах та серіалах. Чи є у вас бажання або ж мета зіграти у якійсь театральній виставі чи попрацювати з кимось з сучасних театральних режисерів?

Такі думки були, але поки що не бачу себе в трупі театру на повній зайнятості. Цьому треба приділяти дуже багато часу. Ти або цим живеш, або тобі не варто за це братися. З моїм теперішнім ритмом життя важко уявити, куди втикнути репетиції, які інколи тривають по 12 годин на день. Безумовно, це цікавий досвід, але наразі неможливий. А от щодо антреприз, то цілком можливо, що дуже скоро порадую глядача новою історією і гастролями по містам нашої країни.

На щастя, попри все український кінематограф продовжує розвиватися, під час війни у нас з'явилось чимало фільмів та серіалів, які стали справжніми хітами. Зокрема, серед детективних серіалів українці обожнюють "Слідчу". Чи буде другий сезон цієї історії?

Я б дуже хотіла, але, на жаль, поки немає жодної інформації. Наскільки розумію, все залежить від фінансування. Коли ми знімали першу частину, була зав'язка на другий сезон, але минув рік, і поки нічого конкретного нам не повідомляли. Але я дуже люблю цю героїню, багато сил вклала в цей проєкт, тож хочеться вірити, що історія все ж таки матиме продовження.

Чи спостерігає акторка відкат до російського?

Збільшення попиту на український продукт, зокрема й вистави, спостерігаємо після початку повномасштабної війни. Однак проходить час і багато людей повертаються до російської мови, забувають про те, що в Україні триває війна і ситуація на фронті щодня стає дедалі важчою. Чи бачите ви, як акторка, ризик того, що в Україні знову буде відкат до російської культури?

Я була в різних містах України на початку повномасштабної війни і мене дуже тішило, що більша частина населення була об'єднана, зокрема мовою. Пам'ятаю, як сильно раділа, коли чула українську на вулицях Одеси. Та зараз, повертаючись додому (Настя родом з Одеси – 24 Канал), я майже не чую рідної мови. У цьому питання справді стався певний відкат.

Та я сподіваюсь, що завдяки спільним зусиллям, зокрема людям, які мають аудиторію, яка довіряє та бере приклад, ми зможемо зберегти нашу культурну спадщину, мову, традиції. Неможливо змусити, але можемо просувати правильні меседжі та надихати власним прикладом.

Щодо росіян, то навряд їх знову запрошуватимуть зніматися в Україні, бо в нас є чимало талановитих акторів, які вже яскраво заявили про себе та українська спільнота талановитих митців, які точно не допустять такого розвитку подій.

Про Львів, улюблені книжки та ідеальний вихідний

Хочеться ще трішки поговорити про життя поза кадром. Сьогодні ми зустрілись у Львові, які місця любите тут найбільше?

Я люблю Львів за те, що тут можна бездумно гуляти вуличками, не знаючи жодного маршруту, не прямуючи в якусь конкретну точку. Просто насолоджуватися архітектурою, людьми, природою, настроєм, почуватись щасливою. Коли я тут, усмішка не сходить з обличчя. Хоч я й приїжджаю сюди працювати, але це місто зажди пов'язане з настроєм відпочинку.

Бачила, що в дорозі до Львова читали книжку. Чи є топ книг, які можете порекомендувати?

Я дуже люблю Ілларіона Павлюка. Але в нього такі об'ємні книжки, а я так мало сплю, що кожного разу, прочитавши буквально 10 сторінок, мене "вимикає" (сміється – 24 Канал).

Намагаюся читати українською мовою, бо відчуваю дискомфорт через малий словниковий запас. Усе життя я розмовляла, навчалась російською. Хоч після повномасштабного вторгнення спілкуюся нашою рідною мовою, але все-таки є мовний бар'єр, який намагаюся подолати. Для цього, зокрема, багато читаю.

Щодо жанру, то це зажди по-різному. Це може бути якась неглибока історія, жіночий роман або ж українська література.

А які фільми/серіали є серед тих, які нещодавно дивились і можете рекомендувати читачам?

Давно не дивилась серіали через браку часу. Стараюсь відвідувати прем'єри саме українських фільмів, щоб підтримувати колег, але не завжди вдається. Під час зйомок "Коли ти розлучишся?" в Одесі Вова Кравчук запросив мене на прем'єру фільму "Ти – космос". Я прямо зі знімального майданчика поїхала дивитись це кіно. І залишилась під неймовірними враженнями від цієї роботи і сенсів, які в неї заклали.

Цікаво! Тепер фільм "Ти – космос" доступний для перегляду на Netflix, тож якщо ви пропустили стрічку в кінотеатрах, то вже знаєте, що можна подивитися цього вечора.

І підсумовуючи, яким є ваш ідеальний вихідний? Коли не потрібно нікуди поспішати.

По-перше, коли прокидаюся не за будильником. Коли мені не потрібно нікуди йти, можу присвятити час собі, приготувати сніданок і спокійно його з'їсти. Коли можу почитати книжку, поїхати до батьків і провести час з рідними. Коли не відчуваю внутрішньої тривоги і паніки від того, що нічого не встигаю.