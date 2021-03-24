Подсчитали общий хронометраж сцен с эффектом замедленной съемки в фильме "Лига справедливости Зака Снайдера". Кстати, это одна из визитных карточек режиссера – он применяет этот прием во всех своих лентах.

Журналисты издания подсчитали, что в целом замедленная съемка заняла 24 минуты фильма. То есть примерно 11% от всего экранного времени.

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Зак Снайдер любит снимать с повышенной частотой кадров (до 300 и более в секунду). И чаще всего с одновременным изменением угла обзора, который создает эффект замедленного движения объекта.

Новая "Лига" не смогла обогнать вторую часть "Чудо-женщины"

На создание новой "Лиги справедливости" ушло около 70 миллионов долларов. Сумму рекламной компании проекта пока не называли.

Кроме этого, "Лига справедливости Зака ​​Снайдера" не смогла догнать по количеству просмотров на HBO Max фильм "Чудо-женщина 1984".

За премьерные выходные дни новую версию "Лиги справедливости" посмотрели 1,8 миллиона раз. А вот продолжение истории о принцессе Диане – 2,2 миллиона раз.

При подсчете учитывались просмотры не менее 5 минут и только с телевизоров, оснащенных Smart TV.

Почему Зак Снайдер переснял фильм "Лига справедливости"

В 2016 году Заку Снайдеру пришлось покинуть кресло режиссера на фоне самоубийства дочери. Он передал проект Джоссу Уидон. В результате лента получила немало критики, а убытки студии составили не менее 60 миллионов долларов.

По многочисленным просьбам фанатов WB пригласили Зака ​​Снайдера переделать "Лигу справедливости" в 2020 году. В новый фильм не вошел ни один кадр, созданный Уидоном.

Кинокартина имеет "взрослый" рейтинг R – то есть "17 лет". Некоторые персонажи ведут себя довольно грубо, а в одной из сцен Бэтмен даже матерится. Хронометраж ленты составляет 4 часа и 2 минуты.

"Лига справедливости" Зака ​​Снайдера: сюжет

События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонов. Также в ленте появляется Дарксайд.

"Лига справедливости" Зака ​​Снайдера: финальный трейлер

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