Подсчитали количество кадров с замедленной съемкой в "Лиге справедливости Зака Снайдера"
Подсчитали общий хронометраж сцен с эффектом замедленной съемки в фильме "Лига справедливости Зака Снайдера". Кстати, это одна из визитных карточек режиссера – он применяет этот прием во всех своих лентах.
Источник:IGN
Журналисты издания подсчитали, что в целом замедленная съемка заняла 24 минуты фильма. То есть примерно 11% от всего экранного времени.
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Зак Снайдер любит снимать с повышенной частотой кадров (до 300 и более в секунду). И чаще всего с одновременным изменением угла обзора, который создает эффект замедленного движения объекта.
Новая "Лига" не смогла обогнать вторую часть "Чудо-женщины"
На создание новой "Лиги справедливости" ушло около 70 миллионов долларов. Сумму рекламной компании проекта пока не называли.
Кроме этого, "Лига справедливости Зака Снайдера" не смогла догнать по количеству просмотров на HBO Max фильм "Чудо-женщина 1984".
За премьерные выходные дни новую версию "Лиги справедливости" посмотрели 1,8 миллиона раз. А вот продолжение истории о принцессе Диане – 2,2 миллиона раз.
При подсчете учитывались просмотры не менее 5 минут и только с телевизоров, оснащенных Smart TV.
Почему Зак Снайдер переснял фильм "Лига справедливости"
В 2016 году Заку Снайдеру пришлось покинуть кресло режиссера на фоне самоубийства дочери. Он передал проект Джоссу Уидон. В результате лента получила немало критики, а убытки студии составили не менее 60 миллионов долларов.
По многочисленным просьбам фанатов WB пригласили Зака Снайдера переделать "Лигу справедливости" в 2020 году. В новый фильм не вошел ни один кадр, созданный Уидоном.
Кинокартина имеет "взрослый" рейтинг R – то есть "17 лет". Некоторые персонажи ведут себя довольно грубо, а в одной из сцен Бэтмен даже матерится. Хронометраж ленты составляет 4 часа и 2 минуты.
"Лига справедливости" Зака Снайдера: сюжет
События развиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш Аквамен и Киборг объединяются в Лигу справедливости, чтобы защитить мир от вторжения Степного волка и его армии парадемонов. Также в ленте появляется Дарксайд.
"Лига справедливости" Зака Снайдера: финальный трейлер
Актерский состав:
- Бен Аффлек,
- Генри Кавилл,
- Эми Адамс,
- Галь Гадот,
- Эзра Миллер,
- Джейсон Момоа,
- Рэй Фишер,
- Джереми Айронс,
- Дж. К. Симмонс,
- Эмбер Херд,
- Джесси Айзенберг,
- Джаред Лето и другие.
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