"Дело не в Ткаченко": Коля Серга резко высказался о скандале с сериалом Горбунова

Украинский музыкант и инициатор создания "Культурного десанта" Коля Серга высказался о скандале с сериалом "Ингулец", который Юрий Горбунов хотел снять за государственные 33 миллиона гривен. Он считает, что в украинцев наконец-то проснулось сознание относительно потребляемого ими контента.

Наконец-то люди поняли, что украинское кино снимается за деньги государства. И, хотя Горбунов после волны хейта уже отказался от этих 33 миллионов, Сергей подчеркнул, что современные сериалы и телевизионные шоу являются "примитивными" и "способствуют деградации народа".

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Коля Серга высказался о скандале с сериалом "Ингулец"

Украинский музыкант и инициатор создания "Культурного десанта" Коля Серга высказался о скандале с сериалом "Ингулец", который Юрий Горбунов хотел снять за государственные 33 миллиона гривен. Он считает, что у украинцев наконец-то проснулось сознание относительно потребляемого ими контента.

Наконец-то люди поняли, что украинское кино снимается за деньги государства. И, хотя Горбунов после волны хейта уже отказался от этих 33 миллионов, Сергей подчеркнул, что современные сериалы и телевизионные шоу являются "примитивными" и "способствуют деградации народа".

Артист обратился к украинцам со словами: "Когда мы не платим за культуру, потребляемую, то за нее платит кто-то, кто хочет, чтобы мы ее потребляли".

Происходило важное событие: украинский народ понял, что большинство сериалов и фильмов, которые снимались и снимаются в стране, делаются напрямую или косвенно за его деньги,

– сказал он.

По его словам, можно сказать: "Я не смотрю ТВ и отделиться от него. Другое дело, когда ты понимаешь, что это делается на твои деньги, на деньги, которые лично ты хотел бы вложить в приближение Победы. Здесь уж отделиться не хочется ", – подчеркнул музыкант.

Сергей, являющийся инициатором создания "Культурного десанта", сказал, что считает украинские современные сериалы примитивными. Он привел пример, что если бы тендер выиграл не комедийный сериал Горбунова, а сериал об украинских поэтах, которые были репрессированы советской властью, то люди вряд ли приравнивали такую ленту к купленным дронам".

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Дело не в Ткаченко

Также, по словам музыканта, дело не в Ткаченко и не в том, как он руководил Министерством культуры. "Дело в том, что вопрос культуры не волновал критическую массу народа Украины. Страна не хотела сознательно выбирать вектор развития своей культуры. Примитивные сериалы, музыка, телевизионные шоу, которые делались за деньги народа, не только его не воспитывают. Они способствуют деградации и атрофии критического мышления. Это – фастфуд, потихоньку разрушающий организм изнутри", – подытожил Серга.

Коля Серга о скандале с сериалом "Ингулец": смотрите видео