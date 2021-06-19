История о дружбе и предательстве: в команде мультфильма "Виктор Робот" рассказали о цели

"Виктор Робот" еще не вышел в прокат, а уже успел получить 2 награды. Премию "Киноколо" в номинации "Лучший анимационный фильм" и приз зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля.

За 30 лет независимости, это 5 полнометражный мультфильм Украины. Всего для реализации идеи понадобилось более 8 лет. За это время над проектом работало почти 300 человек. И наконец – долгожданный результат.

К теме "Мы все роботы": эксклюзивное интервью с Анатолием Лавренишиным об анимации

Режиссер мультфильма Анатолий Лавренишин рассказал, что многие не выдерживали и уходили. Некоторые наоборот не шли, а занимали агрессивную позицию.

"Нужно было как-то сглаживать (ситуацию – 24 канал) все время. Но когда видишь, что цель закончить фильм, то это все можно пережить и пройти", – сказал Режиссер.

Какой главный месседж мультфильма

История мультфильма происходит в далеком будущем. Главные герои – Вика и ее помощник – крошечный робот Виктор. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает, а единственный, кто может починить – дедушка маленькой Вики.

"Виктор Робот" уже скоро выйдет в прокат: смотрите видео

Впрочем, он таинственно исчезает. Поэтому для того, чтобы спасти мир, девочка вместе с Виктором отправляются на поиски дедушки. Сценаристка Анастасия Лавренишина рассказала, что это аллегория на современных людей, которые вязнут в ежедневной рутине.

Главный месседж – показать, насколько важно найти свое предназначение. Впрочем, для детей такое объяснение фильма может быть сложновато. Поэтому, для них у Анастасии свое объяснение.

Это история о дружбе и предательстве, о том, кто такой друг, как надо дружить. На уровне детей довольно понятная история,

– сказала сценаристка мультфильма.

Кто работал над озвучкой

Над озвучкой мультфильма работали известные украинские актеры. Среди них и Рима Зюбина, ее голосом говорила мама главной героини Вики. Рима рассказала, что начитывали персонажей еще до того, как их воплотили на экране.



Бюджет мультфильма составил 31 миллион гривен / Фото 24 канала

Финансирование мультфильма взяло на себя полностью Госкино. Общий бюджет составил 31 миллион гривен. Но на самом деле это очень мало, отметили авторы, поскольку средняя стоимость малобюджетного европейского мультика составляет 3 миллиона евро. Впрочем, несмотря на это, продюсер надеется, что совсем скоро украинский мультфильм увидят и за рубежом.

Мы ищем международно дистрибьютора. Это история универсальная, важно сделать историю, которая выйдет за пределы Украины и будет интересна многим,

- отметила продюсер мультфильма Елена Голубева.

Уже 24 июня 2021 года "Виктор Робот" выйдет в прокат. Поэтому авторы приглашают совершить увлекательное путешествие двух друзей – Вики и Робота Виктора.