За 30 років незалежності, це 5 повнометражний мультфільм України. Усього для реалізації ідеї знадобилось понад 8 років. За цей час над проєктом працювало майже 300 людей. І нарешті – омріяний результат.
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Режисер мультфільму Анатолій Лавренішин розповів, що багато хто не витримував і йшов. Дехто навпаки не йшов, а займав агресивну позицію.
"Потрібно було якось згладжувати (ситуацію – 24 канал) увесь час. Але коли бачиш, що є мета закінчити фільм, то це все можна пережити і пройти", – сказав Режисер.
Який головний меседж мультфільму
Історія мультфільму відбувається в далекому майбутньому. Головні герої – Віка та її помічник – крихітний робот Віктор. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює, а єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки.
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Утім, він таємничо зникає. Тож для того, аби врятувати світ, дівчинка разом з Віктором відправляються на пошуки дідуся. Сценаристка Анастасія Лавренішина розповіла, що це алегорія на сучасних людей, які грузнуть в щоденній рутині.
Головний меседж – показати, наскільки важливо знайти своє призначення. Утім, для дітей таке пояснення фільму може бути складнуватим. Тож, для них в Анастасії своє пояснення.
Це історія про дружбу та зраду, про те, хто такий друг, як треба дружити. На рівні дітей досить таки зрозуміла історія,
– сказала сценаристка мультфільму.
Хто працював над озвучуванням
Над озвучуванням мультфільму працювали відомі українські актори. Серед них і Рима Зюбіна, її голосом говорила мама головної героїні Віки. Рима розповіла, що начитували персонажів ще до того, як їх втілили на екрані.
Бюджет мультфільму склав 31 мільйон гривень / Фото 24 каналу
Фінансування мультфільму взяло на себе повністю Держкіно. Загальний бюджет склав 31 мільйон гривень. І, насправді це дуже мало, зазначили автори, оскільки середня вартість малобюджетного європейського мультика складає 3 мільйони євро. Утім, незважаючи на це, продюсерка сподівається, що зовсім скоро український мультфільм побачать й закордоном.
Ми шукаємо міжнародно дистриб'ютора. Це історія універсальна, важливо зробити історію, яка вийде за межі України і буде цікава багатьом,
– зазначила продюсерка мультфільму Олена Голубєва.
Вже 24 червня 2021 року "Віктор Робот" вийде у прокат. Тож автори запрошують поринути у захоплюючу подорож двох друзів – Віки та Робота Віктора.